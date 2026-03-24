Parque das Aves promove Campanha Lixo Zero para enriquecimento ambiental de animais

Entre os dias 23 e 30 de março, o Parque das Aves realiza uma ação interna especial em alusão ao Dia Internacional do Lixo Zero. A campanha mobiliza os colaboradores da instituição para a reutilização de materiais do cotidiano, transformando itens descartáveis em recursos valiosos para a rotina do atrativo.

A iniciativa tem o objetivo de sensibilizar as equipes sobre os hábitos de descarte. Ao envolver os funcionários diretamente, a instituição fortalece o sentimento de pertencimento e mostra como atitudes individuais contribuem para a sustentabilidade coletiva.

De resíduo a recurso para os animais

Durante a semana de mobilização, a equipe é incentivada a arrecadar itens simples, como caixas e rolinhos de papelão. Todo o material recolhido ganha um destino nobre e planejado: a área de Bem-estar Animal.

No setor, esses itens são transformados em ferramentas de enriquecimento ambiental. Essa técnica cria ambientes mais dinâmicos e estimulantes para as espécies abrigadas, incentivando comportamentos naturais e ampliando as possibilidades de interação dos animais com o espaço.

A gerente de Bem-estar Animal do Parque das Aves, Giulia Jacomo, explica que a ação prática impacta diretamente a qualidade de vida das aves. Ela ressalta que o reaproveitamento cria estímulos fundamentais para as espécies e, simultaneamente, educa a equipe sobre o descarte correto.

Cultura de sustentabilidade na prática

Para a diretora financeira e coordenadora do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade, Luciana Limanski, a campanha evidencia o poder das pequenas mudanças. Ela destaca que olhar para um material que seria descartado e transformá-lo em um recurso útil reforça a responsabilidade ambiental da equipe.

Esse engajamento interno reflete uma preocupação global. Celebrado em 30 de março, o Dia Internacional do Lixo Zero alerta para a gestão de resíduos. Segundo a ONU, a humanidade gera mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, um cenário que agrava a poluição e as mudanças climáticas.

Para atuar de forma contínua contra esse problema, o Parque das Aves mantém desde 2023 um Grupo de Trabalho de Sustentabilidade. O comitê implementa projetos que alinham a conservação da Mata Atlântica aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Sobre o Parque das Aves

Com 31 anos de atuação completados em 2025, o Parque das Aves é o segundo atrativo turístico mais visitado do Paraná. A instituição privada é um centro de conservação focado em espécies da Mata Atlântica e no acolhimento de animais resgatados. Todo o trabalho é mantido por meio da visitação, do consumo no complexo gastronômico e das compras na loja de souvenirs.