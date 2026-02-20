Parque das Aves reforça horário de funcionamento e amplia planejamento para visitação no primeiro semestre

Atrativo estará aberto diariamente das 8h30 às 17h entre março e julho, garantindo mais organização e conforto aos visitantes

O Parque das Aves, um dos principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, reforçou seu horário de funcionamento para os meses de março a julho de 2026. Durante esse período, o local estará aberto diariamente das 8h30 às 17h, com entrada permitida até o horário de encerramento, garantindo flexibilidade e praticidade para moradores e turistas que desejam vivenciar a experiência em meio à Mata Atlântica.

A definição faz parte do planejamento estratégico anual da instituição, que considera fatores como o fluxo turístico e as variações naturais de luminosidade ao longo do primeiro semestre. A medida permite que os visitantes tenham tempo suficiente para percorrer a trilha com tranquilidade e aproveitar plenamente os espaços do parque.

Segundo a gerente do Centro de Recepção de Visitantes, Giliani de Almeida, o planejamento busca garantir uma experiência organizada e acolhedora ao longo de todo o ano. O novo horário entrou em vigor no dia 1º de março e segue até 31 de julho, conforme o calendário oficial da instituição.

Estrutura acessível garante conforto e inclusão para todos os públicos

Um dos grandes diferenciais do Parque das Aves é sua trilha acessível, planejada para receber visitantes de todas as idades e condições físicas. O percurso possui aproximadamente 2 quilômetros, com pavimentação contínua e sem barreiras, permitindo o acesso de cadeiras de rodas, carrinhos de bebê e pessoas com mobilidade reduzida.

Durante o passeio, os visitantes caminham sob a sombra da floresta nativa, em um ambiente que favorece a contemplação, o contato com a natureza e a observação das aves. O parque também oferece empréstimo de cadeiras de rodas e aluguel de carrinhos infantis, ampliando o acesso e a autonomia dos visitantes.

A infraestrutura inclui banheiros acessíveis com fraldários, bebedouros com água potável gratuita e áreas de descanso distribuídas ao longo do trajeto. Esses recursos garantem uma experiência confortável, segura e inclusiva, permitindo que cada pessoa explore o espaço no próprio ritmo.

A gerente de Operações e Serviços, Sandra Grego, destaca que o bem-estar dos visitantes é prioridade. Segundo ela, toda a estrutura foi pensada para proporcionar uma experiência tranquila, permitindo que o público se concentre no contato com a natureza.

Referência em conservação e turismo sustentável no Brasil

O Parque das Aves é reconhecido como o segundo atrativo mais visitado do Paraná, ficando atrás apenas das Cataratas do Iguaçu. Com 31 anos de atuação, o local se consolidou como um importante centro de conservação da Mata Atlântica, acolhendo animais resgatados e promovendo educação ambiental.

Além da visitação, o parque conta com um complexo gastronômico e loja temática, que contribuem para a sustentabilidade financeira da instituição e para a continuidade dos projetos de conservação.

A atualização do horário reforça o compromisso do Parque das Aves em oferecer uma experiência organizada, acessível e alinhada às necessidades dos visitantes, fortalecendo ainda mais seu papel como um dos principais símbolos do turismo sustentável em Foz do Iguaçu.