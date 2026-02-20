Parque das Aves registra crescimento no Carnaval e reforça protagonismo turístico em Foz do Iguaçu

Atrativo superou expectativas, recebeu mais de 15 mil visitantes e consolida tendência de crescimento do turismo de natureza na cidade

O Parque das Aves encerrou o Carnaval de 2026 com resultados positivos e confirmou sua posição como um dos principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. Ao longo dos quatro dias de festa, o local recebeu 15.561 visitantes, superando a projeção inicial e registrando crescimento de 5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O desempenho reforça a crescente busca por experiências ligadas à natureza, especialmente em destinos que oferecem contato direto com a biodiversidade e o meio ambiente. O resultado também acompanha o fortalecimento de Foz do Iguaçu como um destino turístico completo, capaz de atrair visitantes interessados em diferentes experiências além dos atrativos tradicionais.

Turismo de natureza impulsiona crescimento e permanência de visitantes

O Parque das Aves desempenha papel estratégico no turismo local ao ampliar o tempo de permanência dos visitantes na cidade e diversificar as opções disponíveis. Cada visita também contribui diretamente para ações de conservação ambiental, fortalecendo a proteção da Mata Atlântica e promovendo a conscientização sobre a importância da biodiversidade.

O aumento na visitação durante o Carnaval evidencia a consolidação do turismo sustentável como uma das principais tendências no setor. Atrativos que oferecem conexão com a natureza, educação ambiental e experiências imersivas têm se destacado cada vez mais entre turistas brasileiros e estrangeiros.

Experiência completa atrai público e fortalece o atrativo

Além das trilhas em meio à floresta e dos viveiros de imersão, o complexo gastronômico do parque registrou grande procura, oferecendo opções temáticas e experiências diferenciadas aos visitantes. A programação especial também incluiu ações educativas que incentivaram a reflexão sobre escolhas conscientes e o respeito ao meio ambiente.

Essas iniciativas ampliam o valor da experiência e reforçam o papel do parque como um espaço que integra lazer, educação e conservação ambiental.

Referência nacional em conservação e turismo sustentável

Com mais de três décadas de atuação, o Parque das Aves se consolidou como um dos principais centros de conservação da Mata Atlântica no Brasil. O local atua no resgate, acolhimento e preservação de espécies, além de promover educação ambiental e sensibilização do público.

O crescimento contínuo na visitação reforça o protagonismo do atrativo no desenvolvimento turístico de Foz do Iguaçu, contribuindo diretamente para a economia local e fortalecendo a imagem da cidade como referência internacional em turismo de natureza.

O resultado positivo do Carnaval confirma o potencial do destino e projeta um cenário promissor para o turismo sustentável na região.