Parque das Aves registra maior visitação de sua história

Julho bate recorde histórico de visitantes e reforça a conexão entre turismo, conservação e Mata Atlântica

O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, no Paraná, registrou em julho de 2026 o maior número de visitantes de sua história. Ao todo, 125.114 pessoas passaram pelo atrativo durante o mês, estabelecendo um novo recorde de visitação.

O resultado representa um crescimento de 10% em relação a julho de 2025, quando o Parque recebeu 113.473 visitantes. O número também supera todos os registros mensais desde a inauguração da instituição, há mais de três décadas.

O desempenho reforça o fortalecimento do Destino Iguaçu e amplia o alcance da missão do Parque das Aves de aproximar as pessoas da Mata Atlântica e sensibilizar o público para a conservação das espécies que dependem desse bioma.

“Alcançar o melhor mês da nossa história representa muito mais do que um recorde de visitação. Cada visitante que percorre a trilha conhece de perto a biodiversidade da Mata Atlântica e passa a compreender a importância da conservação das espécies”, destaca Melissa Correa, gerente de Relacionamento e Negócios do Parque das Aves.

Segundo ela, o resultado demonstra que é possível unir turismo, educação ambiental e conservação em uma experiência transformadora.

Visitantes de todo o Brasil e do mundo

Durante o mês de julho, o Parque das Aves recebeu visitantes de todas as regiões do Brasil e de diversos países. O resultado reforça o reconhecimento do atrativo como um dos principais destinos de turismo de natureza do país.

Entre os visitantes brasileiros, o Paraná liderou a visitação, seguido por: São Paulo;

Santa Catarina;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul. Juntos, esses estados representaram 80% do público nacional recebido pelo Parque durante o mês.

No cenário internacional, a Argentina foi o principal país de origem dos visitantes estrangeiros. Na sequência, apareceram Paraguai, Estados Unidos e França.

A presença de turistas de diferentes nacionalidades evidencia o alcance internacional do Parque das Aves e o crescente interesse por experiências de imersão na Mata Atlântica.

Parque das Aves terá programação especial em agosto

Após o recorde de visitação em julho, o Parque das Aves preparou uma programação especial para agosto. As atividades reforçam o compromisso da instituição com a educação ambiental e a conservação da biodiversidade.

Entre os destaques está uma exposição em alusão ao Dia Internacional da Conscientização sobre as Corujas, com curiosidades sobre essas aves e informações sobre a importância de sua conservação.

O Parque também promoverá uma ação especial em comemoração ao Dia Nacional do Papagaio, no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu. A iniciativa busca aproximar a comunidade do trabalho realizado pela instituição para proteger as espécies da Mata Atlântica.

Entrada gratuita para pais no Dia dos Pais

No dia 9 de agosto, em comemoração ao Dia dos Pais, os pais terão entrada gratuita no Parque das Aves mediante apresentação da documentação.

A ação oferece uma oportunidade para celebrar a data em família e vivenciar uma experiência de conexão com a Mata Atlântica.

Exposição destaca a importância das ariranhas

Outra novidade da programação será a exposição “Ariranhas: Sentinelas dos Rios”.

A mostra abordará a importância das ariranhas para os ecossistemas aquáticos e os desafios relacionados à conservação desse mamífero. A iniciativa amplia o diálogo do Parque das Aves sobre a proteção da biodiversidade brasileira.

Acolhimento começa antes da trilha

A experiência no Parque das Aves começa ainda no Centro de Recepção de Visitantes, que reúne estacionamento, bilheteria, entrada e serviços de apoio.

A equipe orienta o público sobre o funcionamento do passeio, os horários de alimentação das aves, a acessibilidade e outras informações importantes para o planejamento da visita.

O espaço também conta com uma loja externa de conveniência, que oferece aluguel de carrinhos para crianças e produtos para tornar o passeio mais confortável, como: Protetor solar;

Repelente;

Capa de chuva;

Água;

Bonés;

Outros itens para atividades ao ar livre. Também é possível solicitar o empréstimo de cadeiras de rodas, ampliando o conforto e a autonomia de visitantes com mobilidade reduzida.

O local ainda oferece aluguel de armários para guarda-volumes, com espaço para bolsas e malas grandes.

“Queremos que cada pessoa se sinta acolhida desde o primeiro momento”, afirma Giliani de Almeida, gerente de Bilheteria do Parque das Aves.

Sobre o Parque das Aves

O Parque das Aves mantém um centro de conservação dedicado a espécies da Mata Atlântica e atua no acolhimento de animais resgatados.

Com mais de 30 anos de atuação, é o atrativo mais visitado do Paraná depois das Cataratas e um dos principais pontos turísticos de Foz do Iguaçu.

Como instituição privada, o Parque mantém suas atividades por meio da visitação do público, do consumo nos restaurantes do Complexo Gastronômico, que inclui o Restaurante Sabores da Floresta, o Bistrô da Mata e o Café da Praça, além das compras na loja de souvenirs.

A visita ao Parque das Aves contribui diretamente para a continuidade das ações de conservação, educação ambiental e proteção da biodiversidade brasileira.