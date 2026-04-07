Parque das Aves Registra Melhor Trimestre da História e Impulsiona Turismo em Foz do Iguaçu

Com mais de 234 mil visitantes no início de 2026, atrativo consolida liderança no ecoturismo e reforça projetos de conservação da Mata Atlântica.

O Parque das Aves encerrou o primeiro trimestre de 2026 com um marco inédito. Foram 234.576 visitantes, consolidando o melhor resultado de toda a série histórica da instituição e confirmando o excelente momento do turismo na fronteira.

O número representa um crescimento de 12% em comparação ao mesmo período de 2025. Apenas no mês de março, o atrativo recebeu quase 65 mil pessoas, mantendo a posição de segundo local mais visitado do Paraná, atrás apenas das Cataratas do Iguaçu.

Perfil do Público e a Força do Destino Iguaçu

O fluxo contínuo de visitação foi impulsionado por turistas de diversas regiões do Brasil, com forte presença de moradores do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. No cenário internacional, visitantes da Argentina, China, Estados Unidos e França lideraram as estatísticas.

“Os visitantes buscam cada vez mais experiências que conectem lazer, meio ambiente e propósito”, explica Giliani Almeida, gerente do Centro de Recepção de Visitantes. Segundo ela, os resultados consistentes refletem o fortalecimento de Foz do Iguaçu como um destino global integrado à natureza.

Conservação da Fauna e Educação Ambiental

Muito além do turismo tradicional, o Parque das Aves funciona como um centro vivo de conservação. A grande maioria das espécies abrigadas é fruto de resgates realizados por órgãos ambientais, salvando animais do tráfico, de maus-tratos ou da perda de habitat.

Um dos maiores avanços científicos do trimestre foi o nascimento de 14 periquitos-cara-suja. A reprodução é crucial para a espécie ameaçada de extinção e integra um projeto conduzido pela ONG Aquasis com o apoio estrutural do Parque.

Ao longo das trilhas, mediadores de Educação para Conservação dialogam com o público, transformando o passeio em uma ferramenta de conscientização sobre a proteção da biodiversidade.

Destaques e Ações Institucionais de Março

Para ampliar o diálogo com a sociedade, o mês de março contou com uma agenda estratégica de eventos e visibilidade:

Destaque Nacional: O trabalho de bem-estar animal foi pauta do programa Encontro, da Rede Globo, levando a mensagem de conservação para todo o país.

O trabalho de bem-estar animal foi pauta do programa Encontro, da Rede Globo, levando a mensagem de conservação para todo o país. Dia da Mulher: Ações internas e externas valorizaram o papel feminino na ciência e nas atividades diárias do atrativo.

Ações internas e externas valorizaram o papel feminino na ciência e nas atividades diárias do atrativo. Dia da Borboleta: Uma exposição especial detalhou o ciclo de vida e a importância ecológica desses insetos, alertando sobre as ameaças na Mata Atlântica.

Uma exposição especial detalhou o ciclo de vida e a importância ecológica desses insetos, alertando sobre as ameaças na Mata Atlântica. Sustentabilidade: A Semana do Lixo Zero promoveu práticas de gestão de resíduos e uso consciente de recursos entre as equipes.

Como a Visitação Mantém o Projeto Vivo

Com 31 anos de história, a instituição privada depende da receita gerada pelo público para existir.

A compra de ingressos, o consumo no Complexo Gastronômico (que inclui o Restaurante Sabores da Floresta, o Bistrô da Mata e o Café da Praça) e as vendas na loja de souvenirs são as fontes que financiam o resgate, o cuidado especializado e a proteção contínua da fauna brasileira.