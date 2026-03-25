Parque Nacional do Iguaçu Anuncia Programação Especial de Páscoa com Abertura Antecipada

O feriado de Páscoa promete ser inesquecível no Parque Nacional do Iguaçu. Entre os dias 3 e 5 de abril, o atrativo que abriga as Cataratas do Iguaçu oferecerá uma programação repleta de atividades culturais, educativas e de lazer para toda a família.

Para garantir o conforto dos mais de 30 mil visitantes esperados para o período, a unidade de conservação abrirá seus portões uma hora mais cedo. O atendimento ao público começará excepcionalmente às 8h da manhã durante a sexta-feira, o sábado e o domingo.

Experiências Exclusivas na Natureza

Além da tradicional contemplação das quedas d’água, os turistas poderão aproveitar roteiros em horários alternativos. O passeio Amanhecer nas Cataratas ocorrerá entre os dias 2 e 4 de abril, com embarque às 6h. Já o Pôr do Sol nas Cataratas estará disponível nos dias 3 e 4, com o último embarque às 17h.

Para os apaixonados por astronomia, o sábado, dia 4, reserva a experiência Céu das Cataratas, com embarque às 20h. É uma oportunidade única de observação noturna em um dos cenários mais deslumbrantes do planeta.

Mario Macedo Junior, CEO da Urbia+Cataratas, explica que o objetivo é oferecer uma experiência completa, unindo natureza, aprendizado e momentos de lazer em família. Ele sugere que os visitantes aproveitem as opções lúdicas e interativas inclusas no ingresso para todas as idades.

Cultura, Lazer e Educação Ambiental

O ambiente do parque estará ainda mais acolhedor para as crianças. Nos dias 4 e 5 de abril, o Espaço Porto Canoas será palco de espetáculos circenses, pintura facial gratuita e apresentações musicais, sempre das 12h às 17h.

No sábado, dia 4, o Centro de Visitantes receberá uma feirinha de artesanato com acesso gratuito ao público, funcionando das 8h30 às 16h.

A educação ambiental também ganha destaque na programação. Durante o fim de semana, a Escola Parque promoverá ações interativas em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), das 9h às 12h, com distribuição de brindes para os participantes.

Reconhecimento Internacional

O Parque Nacional do Iguaçu é reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela Unesco e administrado pelo ICMBio. A gestão turística é realizada pela Urbia+Cataratas, concessionária que posicionou o atrativo como referência internacional em turismo sustentável.

Recentemente, o parque foi eleito pelo Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best 2025 como a principal atração turística do Brasil e da América Latina.