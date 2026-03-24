Pato Bragado sedia 5º Torneio Internacional de Pesca ao Tucunaré com mais de R$ 250 mil em prêmios

Os amantes da pesca esportiva já podem se preparar para um dos maiores eventos do setor no Paraná. Nos dias 22 e 23 de maio de 2026, o Clube de Pesca Esportiva Britânia (PEBRI) realiza a quinta edição do Torneio Internacional de Pesca ao Tucunaré.

O evento promete movimentar a região com uma estrutura de alto nível e uma premiação histórica, consolidando o município de Pato Bragado como um destino de excelência para o turismo náutico.

Como participar e valor da inscrição

As inscrições para o torneio já estão abertas e o valor fixado é de R$ 1.000,00 por equipe. Para facilitar a adesão dos competidores, a organização liberou o parcelamento do valor em até três vezes no cartão de crédito.

Cada equipe inscrita tem direito a um kit exclusivo do evento. O pacote inclui três camisetas e três bonés oficiais, garantindo a padronização e a lembrança desta edição especial.

Premiação principal: lanchas, motores e dinheiro

O grande atrativo desta quinta edição é o montante que ultrapassa a marca de R$ 250 mil em prêmios. Entre os itens de maior destaque estão duas lanchas modelo Fusion da marca Mega Bass, que serão entregues sem a carreta rodoviária, e três motores Mercury de 15 HP.

Além dos equipamentos náuticos de alto padrão, o torneio distribuirá prêmios em dinheiro para os melhores colocados. A divisão inclui um prêmio principal de R$ 7 mil, quatro prêmios de R$ 5 mil e dez prêmios de R$ 3 mil.

Bônus especiais e sorteios extras

A organização preparou incentivos adicionais para engajar os competidores desde o período de inscrições. As equipes que confirmarem e pagarem a taxa até o dia 10 de abril de 2026 concorrem a um sorteio exclusivo de quatro prêmios de R$ 5 mil.

Outro momento muito aguardado é a tradicional barqueata. Os grupos que participarem deste desfile aquático estarão automaticamente concorrendo a quatro prêmios de R$ 2.500,00.

Há também uma bonificação focada no desempenho e na transparência da competição. Quatro prêmios de R$ 1.000,00 serão destinados às equipes que conquistarem as melhores colocações finais e apresentarem o registro em vídeo da pesca.

Apoio e fomento ao turismo no Paraná

O evento conta com o forte apoio institucional do Município e da Câmara Municipal de Pato Bragado, além do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Turismo.

A iniciativa também é viabilizada por grandes marcas do segmento, como Sicredi, Albatroz Fishing e Sport Náutica, reforçando a importância do torneio para a economia local e para a valorização da pesca esportiva consciente.