Primeiro trecho da revitalização da Avenida das Cataratas é concluído e obras avançam em Foz do Iguaçu

Intervenções melhoram a mobilidade e reforçam a infraestrutura do principal corredor turístico da cidade

A revitalização da Avenida das Cataratas, uma das principais vias de Foz do Iguaçu, avança com a conclusão do primeiro trecho de recuperação completa do asfalto no sentido Aeroporto. A intervenção contemplou o segmento entre o Centro Universitário Uniamérica e o Restaurante China, considerado um dos pontos mais críticos devido ao intenso desgaste provocado pelo tráfego pesado.

A obra faz parte de um cronograma estratégico da Secretaria Municipal de Obras, voltado à melhoria da mobilidade urbana e à preservação da infraestrutura da principal rota turística da cidade. A avenida é utilizada diariamente por ônibus de turismo, caminhões e veículos que acessam atrativos como as Cataratas do Iguaçu e o aeroporto internacional, o que acelera o desgaste do pavimento e exige manutenção contínua.

Intervenções incluem recomposição do asfalto e melhorias em pontos críticos

Além da recomposição completa do trecho mais danificado, as equipes realizaram a correção de ondulações, operação tapa-buracos em diferentes pontos da avenida e intervenções em áreas de grande fluxo. Também foram executadas melhorias na rotatória do Shopping Palladium e em trechos da Avenida Jorge Schimmelpfeng, contribuindo para aumentar a segurança e o conforto dos motoristas.

Essas ações são fundamentais para manter a qualidade da via, que desempenha papel estratégico tanto para o turismo quanto para o deslocamento diário de moradores e trabalhadores.

Obras continuam após o Carnaval com novas etapas previstas

Os trabalhos terão continuidade após o período de Carnaval, com novas intervenções programadas no sentido centro, especialmente nas proximidades da região da Uniamérica e do bairro Boicy. Entre as próximas etapas estão a regularização de áreas com desgaste, correção de imperfeições e serviços de sinalização e acabamento.

A estratégia de execução das obras foi planejada para reduzir impactos no fluxo turístico, garantindo que as melhorias sejam realizadas com o mínimo de interferência no trânsito e nas atividades econômicas da cidade.

Investimentos reforçam o turismo e o desenvolvimento urbano

A recuperação da Avenida das Cataratas representa um investimento importante na infraestrutura urbana de Foz do Iguaçu. Como principal acesso aos atrativos turísticos, hotéis e ao aeroporto, a via desempenha papel essencial na experiência dos visitantes e na logística da cidade.

As melhorias contribuem para aumentar a segurança viária, valorizar o ambiente urbano e fortalecer a imagem de Foz do Iguaçu como destino turístico estruturado e preparado para receber visitantes de todo o mundo.

A continuidade das obras reforça o compromisso com a modernização da cidade e com a manutenção de uma infraestrutura compatível com o crescimento do turismo e da economia regional.