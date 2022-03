Processo seletivo do PTI-BR acontece neste domingo, 27 de março

Mais de 6,7 mil pessoas inscreveram-se no processo seletivo aos moldes de Concurso oferecido pelo Parque Tecnológico Itaipu; prova acontece em 5 cidades do Brasil.

Acontece amanhã, dia 27, o Concurso para contratação pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR). A instituição promove seu primeiro processo seletivo aos moldes de Concurso, oferecendo 41 vagas e cadastro de reserva em cargos de ensino médio, técnico e superior. A seleção está a cargo do Instituto Consulplan, que será o órgão aplicador da prova.

As provas serão realizadas nas cidades de São Paulo-SP, Brasília-DF, Recife-PE, Curitiba-PR e Foz do Iguaçu-PR. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do cartão de confirmação de inscrição e do documento de identidade original. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova escrita e comparecimento no horário determinado.

O processo seletivo será composto pelas seguintes avaliações: Prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos de caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos e atuações de Analista – Advogado, Comunicação, Eventos e Relações Públicas, Publicidade e Propaganda e Marketing.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão comunicados a partir das 16h do dia 28 de março, por meio do endereço eletrônico do Instituto Consulplan.

Alguns benefícios oferecidos ao empregado

Os salários variam entre R$ 1.867,38 e R$ 10.300,87 por jornadas de trabalho de 40 ou 44 horas por semana. Além do salário, a empresa oferece auxílio-alimentação/refeição no valor de R$ 844,29, assistência médica regional, assistência odontológica e seguro de vida. O regime jurídico no qual serão contratados os candidatos aprovados e classificados será o da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.

Horário de abertura dos portões

No período da manhã os portões abrem às 7h e fecham às 8h. Já no período da tarde, os portões abrem às 13h e o participante tem até às 14h30 para ingressar ao local.

Processo Seletivo aos moldes de Concurso: o que significa?

Dentre suas modalidades de contratação, a partir de 2022 o PTI-BR passou a adotar também o “Processo Seletivo aos moldes de Concurso”. Ou seja, nessa modalidade é uma instituição terceira quem conduzirá todo o processo que contempla a publicação de edital, inscrições, provas, correção, entre outras fases deste do processo de seleção de empregados.

Créditos: PTI-BR.