Programa Hangar Mulheres Lança 3ª Edição para Impulsionar o Empreendedorismo Feminino

O protagonismo feminino e a inovação ganharam um reforço de peso com o lançamento da terceira edição do Programa Hangar Mulheres. A iniciativa conecta empreendedorismo, capacitação e políticas públicas com o objetivo de ampliar a autonomia econômica das mulheres em todo o país.

Liderado pelo Itaipu Parquetec, o projeto foi destaque nos dias 27 e 28 de março de 2026, durante o Ato de Mobilização pelo Pacto Brasil Contra o Feminicídio. A ação conta com parcerias estratégicas do Ministério das Mulheres, Itaipu Binacional, UNICEF, ApexBrasil e Aliança Empreendedora.

Trilhas de Capacitação e Inclusão de Negócios Tradicionais

Uma das grandes novidades desta edição é a ampliação do público atendido. Agora, o programa passa a atuar de forma contínua ao longo do ano e inclui uma trilha específica para negócios tradicionais, desenvolvida em conjunto com a Aliança Empreendedora.

Além dessa modalidade, o ecossistema feminino é fortalecido com jornadas voltadas para a pré-incubação, incubação e aceleração de startups. O objetivo é aproximar o projeto de diferentes realidades, oferecendo suporte desde a ideação até a escala de mercado.

Redes de Apoio e Superação de Desafios

Durante o evento de lançamento, o painel sobre autonomia feminina aprofundou o papel do empreendedorismo na liberdade de escolha e na superação de desigualdades estruturais. A coordenadora de Inovação do Itaipu Parquetec, Caroline Bacheta, mediou o debate que reforçou a importância de fortalecer as comunidades.

A diretora administrativo-financeira da instituição, Clerione Herther, ressaltou que o empreendedorismo feminino não pode ser solitário. Segundo ela, o Hangar Mulheres cria ambientes seguros onde as participantes se conectam, compartilham experiências e superam barreiras históricas, como a dificuldade de acesso ao crédito e a baixa autoestima.

Impacto Consolidado e Compromisso Social

O histórico do programa comprova sua relevância nacional. Nas edições anteriores, a iniciativa somou mais de 450 projetos inscritos e formou uma rede ativa com 46 mentoras especialistas, consolidando-se como um pilar de apoio às mulheres de negócios.

A programação de lançamento também reforçou o compromisso institucional com a proteção da mulher. Houve a assinatura do Pacto Brasil Contra o Feminicídio e a formalização do convênio Escola Impulsionadora do Respeito às Meninas e Mulheres, que aposta na educação como ferramenta de prevenção à violência desde a base.

Como Inscrever seu Projeto

As empreendedoras interessadas em tirar suas ideias do papel ou expandir seus negócios já podem garantir participação. As inscrições para as trilhas de Incubação e Negócios Tradicionais estão abertas até o dia 27 de abril de 2026.

Para conhecer todos os detalhes dos editais, acessar a comunidade e realizar a inscrição, visite o site oficial da campanha: Acesse: https://campanha.itaipuparquetec.org.br/programa-hangar-mulheres/