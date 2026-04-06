Projeto “Margens de Si” Abre Vagas Para Oficina Gratuita de Gravura em Foz do Iguaçu

Devido ao grande interesse do público na exposição, atividade prática de introdução à gravura contemporânea abre 20 vagas para a comunidade.

A exposição “Margens de Si”, da artista visual Gabriela Queiroz, tem despertado grande curiosidade sobre os processos de criação das obras. Em resposta a essa demanda, o projeto ampliou sua programação em Foz do Iguaçu e abriu 20 vagas para uma oficina gratuita de introdução à gravura contemporânea.

Inicialmente, a atividade estava prevista apenas como contrapartida social para os jovens atendidos pelo projeto Ceju Foz. No entanto, o interesse de visitantes e artistas locais motivou a expansão para o público em geral.

A oficina será realizada no dia 9 de abril, no Centro da Juventude Jardim Naipi (Ceju Foz), e as inscrições já estão abertas.

Experimentação Prática e Processo Criativo

A oficina propõe uma imersão prática nos processos gráficos. Os participantes serão introduzidos à lógica da matriz, à construção da imagem impressa e às diversas possibilidades expressivas que a materialidade da gravura oferece.

O objetivo é levar o público para dentro do processo criativo da artista. Em edições anteriores, realizadas em cidades como Curitiba e Cascavel, as oficinas contemplaram adolescentes e mulheres em diferentes contextos educativos e comunitários, sempre com foco na reflexão sobre memória e identidade.

A Exposição “Margens de Si”

A mostra, que está em cartaz na Estação Cultural Haroldo Alvarenga, reúne obras produzidas por Gabriela Queiroz ao longo de duas décadas. A exposição investiga temas como o autorretrato, a memória e a identidade, utilizando técnicas que vão da litografia e calcografia até experimentações em vídeo e técnica mista.

O espaço conta com ampla acessibilidade, oferecendo recursos como braile, audiodescrição e QR codes com detalhes sobre as obras. O projeto, que já alcançou mais de 10 mil pessoas no Paraná, é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc.

Sobre a Artista

Natural de Cascavel (PR), Gabriela Queiroz é graduada em Artes Visuais pela UDESC. Sua produção artística utiliza o autorretrato como ferramenta de autoconhecimento, articulando imagem, memória e simbolismo em trabalhos que transitam entre a gravura tradicional e as experimentações contemporâneas.

Serviço Completo

Oficinas de Introdução à Gravura com Gabriela Queiroz

Data: 09 de abril (Gratuito)

09 de abril (Gratuito) Turma 1: 09h às 12h

09h às 12h Turma 2: 14h às 17h

14h às 17h Local: Centro da Juventude Jardim Naipi (Ceju Foz)

Centro da Juventude Jardim Naipi (Ceju Foz) Endereço: Rua Otto Ernesto Gottlieb, 410 – Jardim Naipi, Foz do Iguaçu (PR)

Rua Otto Ernesto Gottlieb, 410 – Jardim Naipi, Foz do Iguaçu (PR) Inscrições: Vagas limitadas pelo formulário online (https://forms.gle/mapbK5bTG2uXbEfV7)

Exposição: Margens de Si

Período: Disponível até 19 de abril (Gratuito)

Disponível até 19 de abril (Gratuito) Local: Estação Cultural Haroldo Alvarenga

Estação Cultural Haroldo Alvarenga Endereço: Av. Jorge Schimmelpfeng, 62 – Centro – Foz do Iguaçu (PR)