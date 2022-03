PTI-BR apresentará soluções em energia em um dos mais importantes simpósios sobre o setor no Brasil

XV edição do SEPOPE será realizada em Foz do Iguaçu entre os dias 15 e 18 de março. O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil demonstrará suas soluções inovadoras, produtos e serviços para o setor elétrico.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), estará presente em um dos mais importantes fóruns sobre o setor elétrico no Brasil, o SEPOPE – Simpósio de Especialistas em Planejamento da Operação e Expansão de Sistemas de Energia Elétrica. A XV edição do evento ocorrerá de 15 a 18 de março, no Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort, em Foz do Iguaçu (PR).

O encontro, realizado a cada dois anos pelo CIGRE-Brasil, em diferentes cidades brasileiras, tem como objetivo discutir o planejamento da operação e expansão de sistemas de energia elétrica no País. Este ano, os temas debatidos nos comitês de estudos são voltados para o desenvolvimento de sistemas elétricos e economia, a operação e controle de sistemas, desempenho ambiental de sistemas, desempenho de sistemas elétricos, mercados de eletricidade e regulação, sistemas de distribuição e geração distribuída.

A variedade de tópicos a serem discutidos no evento, que contará com o apoio da Itaipu Binacional, proverá uma oportunidade valiosa para extensão e intercâmbio do aprendizado entre profissionais, conselhos regulatórios, órgãos de planejamento, operadores do sistema, fabricantes, universidades, consultores e centros de pesquisa.

Soluções para a energia

Durante a programação do SEPOPE, o PTI-BR terá em seu estande soluções da área de energia desenvolvidos e ofertados pelos Centros de Automação Centro de Automação e Simulação de Sistemas Elétricos (AS), Energias Renováveis (ER), Estruturas de Barragens (EB) e Inteligência e Gestão Territorial (IT), e que são destaques em tecnologia e inovação.

Uma delas será a plataforma de simulação em tempo real RTDS (Real Time Digital Simulator), do Centro de Automação e Simulação de Sistemas Elétricos, que executa aplicações em sistemas elétricos e possibilita o teste de equipamentos nas mesmas condições quando instalado em campo. O equipamento, da geração NovaCor, é segundo maior simulador da América Latina. Com um total de trinta núcleos, o hardware computacional permite uma representatividade mais fiel dos sistemas modelados, dando mais confiança aos resultados dos testes realizados na plataforma.

A outra será a apresentação do Sistema de Armazenamento de Energia (SAE), produto desenvolvido e lançado neste ano no mercado pelo Parque Tecnológico por meio do Centro de Energias Renováveis. O equipamento integra tecnologias de armazenamento (baterias comerciais) à geração renovável, permitindo o despacho e armazenamento de energia de forma rápida e eficiente. O sistema de armazenamento portátil realiza o monitoramento, controle e registre do fluxo de energia durante o uso, oferecendo aos clientes, além de eficiência, a sustentabilidade e segurança no uso de energia elétrica. O SAE também possibilita a personalização das regras de uso como estado de carga, tensão de corte, potência máxima, além de outros parâmetros para cada situação. O SAE pode ser facilmente recarregado, utilizando uma tomada residencial ou utilizando energia fotovoltaica.

O Centro de Estruturas de Barragens levará diversas soluções e projetos, entre eles de simulação de equipamentos alocados em usinas hidrelétricas e subestações, interface tridimensional para monitoramento de unidades geradoras, simuladores de procedimentos de manutenção em equipamentos elétricos de UHE e avaliação do comportamento do escoamento de turbinas Francis para pontos de alta à baixa carga. Já o Centro de Inteligência e Gestão Territorial (IT) apresentará soluções tecnológicas de gestão territorial e estudos técnicos especializados com foco em prospecções energéticas, análise de dados territoriais e ESG (sigla em inglês para “Environmental, Social and Governance”).

Inovação&tecnologia

De acordo com o diretor técnico do PTI-BR, Rafael Deitos, o Parque Tecnológico se posicionará no evento como fornecedor de soluções, produtos e serviços para o setor elétrico, seja pela geração, distribuição ou transmissão. “O objetivo é se conectar com os parceiros, apresentar nossas soluções, divulgar e posicionar o PTI como um ICT (Instituto de Ciência e Tecnologia) e como uma empresa que é capaz não só de criar novas soluções para o setor elétrico, mas que também tem desenvolvido produtos e prestado serviços especializados”, destacou.

“Além da exposição das tecnologias no estande durante os quatro dias de evento, com a presença das equipes demonstrando essas soluções, também contaremos com a apresentação de dois artigos técnicos voltados a temática”, complementou o diretor técnico.

Na quinta-feira (17), o bolsista do Centro de Automação e Simulação de Sistemas Elétricos, Paulo Thiago De Godoy, apresenta às 14h na sala VI, o artigo sobre os “Aspectos de implementação e testes de controle hierárquico de microrredes com abordagem Control Hardware-In-The-Loop.

Já na sexta-feira (18), o pesquisador do Centro de Automação e Simulação de Sistemas Elétricos, Renzo Grover Fabian Espinoza, apresenta o artigo sobre o “Desenvolvimento do registrador de perturbações e medição fasorial para fins de localização de faltas em tempo real em linhas de transmissão”. A apresentação ocorre às 8h, na sala V.

Créditos: Kiko Sierich/PTI-BR.