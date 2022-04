PTI-BR lança curso gratuito para formação de profissionais de TIC

Iniciativa faz parte do Programa de Talentos Tecnologia da Informação e Comunicação da instituição, lançado nesta quarta-feira, 06.

Uma grande oportunidade para estudantes de graduação, profissionais em transição de carreira e entusiastas da temática foi lançada nesta quarta-feira (6): o Programa de Talentos em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR). A iniciativa inédita na região, tem como objetivo capacitar e selecionar capital intelectual no seguimento visando atender as demandas da instituição e contribuir com o desenvolvimento de novos profissionais em Foz do Iguaçu.

O Programa será dividido em duas fases e deve seguir o formato de bootcamp – modelo de ensino imersivo e intensivo, por um período de algumas semanas, em que o principal propósito é desenvolver habilidades e competências profissionais de maneira ágil.

O processo de bootcamp não exige, necessariamente, conhecimentos prévios sobre o tema pois é focado no desenvolvedor júnior ou pessoas sem experiência com programação. Desta forma, qualquer interessado, desde que tenha finalizado o ensino médio e/ou técnico, pode se inscrever na primeira fase do Programa, respeitando as diretrizes previstas no edital, disponível no endereço pti.org.br.

O diretor técnico do PTI, Rafael Deitos, explica que os setores de TIC estão vivenciando um dos melhores momentos, graças a transformação digital e mudança de comportamentos de consumo dos últimos anos. Em contrapartida, há escassez de profissionais para atuar na área.

“Foz do Iguaçu assim como outros municípios do Brasil, não tem conseguido atender a alta demanda do mercado. Por isso, decidimos investir em um programa de formação que deve beneficiar não só o PTI, mas criar oportunidades para quem deseja entrar nesse setor e não sabe como”, detalhou Deitos.

O programa de talentos em TIC do PTI é uma ação piloto e deve contribuir com o desenvolvimento de diferentes iniciativas tecnológicas, especialmente para os projetos do PTI que demandam competências técnicas relacionadas à área de TIC, ou seja, conhecimentos que serão utilizados em diversas frentes dentro das temáticas de atuação da instituição.

“Essa é mais uma ação que consolida o PTI-BR como uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), na busca por transformar conhecimentos e tecnologias em soluções para o progresso da sociedade”, finalizou o diretor técnico.

Sobre o programa

A Fase I conta com um curso online (EaD), com carga horária de 40 horas, abordando temáticas como Gerenciamento de Projetos; Informática básica; Lógica de programação; Lógica de matemática. Ao final, será aplicada uma avaliação que vai selecionar até 30 integrantes para compor a próxima etapa. Mesmo não sendo selecionado, o cursista terá direito ao certificado de participação por módulos finalizados.

Já a fase II será de “mão na massa”, ou melhor, no código, sendo composta por um treinamento presencial imersivo, ministrado por profissionais multidisciplinares do PTI, com foco em aplicações práticas na solução de problemas reais de mercado.

De acordo com o gerente do Centro de Competência de Inteligência e Gestão Territorial do PTI e programador, Rolf Massao, “essa é uma grande oportunidade de adquirir experiência técnica na prática e posicionar-se à frente de projetos tecnológicos em diversas áreas do conhecimento, além de estar em campo de atuação que possui alta empregabilidade”.

Créditos: PTI-BR.