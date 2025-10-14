Saúde promove “Dia D” da multivacinação neste sábado (18) em Foz do Iguaçu

Vacinação será das 10h às 16h nas 28 UBS e nos shoppings Catuaí Palladium e JL

A Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Multivacinação, das 10h às 16h. A ação acontece nas 28 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e também nos shoppings Catuaí Palladium e JL Cataratas.

O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos de até 59 anos, garantindo a proteção contra diversas doenças e ampliando a cobertura vacinal no município.

Vacinas disponíveis

Durante o Dia D, serão aplicadas vacinas contra:

HPV – para pessoas de 9 a 19 anos ;

Febre amarela – para o público de 9 a 59 anos ;

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) – para pessoas de 12 meses a 59 anos que ainda não receberam o imunizante.

A mobilização faz parte da campanha de multivacinação iniciada em 6 de outubro, que segue até 31 de outubro em toda a cidade.

“Essa mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal, prevenir novos casos e conscientizar a população sobre a importância da vacinação como estratégia essencial de saúde pública”, destacou o secretário municipal de Saúde, Fabio de Mello.

A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio das diretorias de Atenção Primária em Saúde e Vigilância em Saúde, com apoio do Núcleo de Educação Permanente (NEP).

