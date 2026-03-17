Seguro Rural: A Proteção Essencial Contra as Incertezas do Clima

O seguro rural, antes considerado um item para poucos, tornou-se hoje um pilar fundamental no planejamento do produtor. Ele é tão vital para a sustentabilidade do negócio quanto o ato de plantar e colher. O Sicoob, compreendendo profundamente essa realidade, oferece proteção em condições mais acessíveis para toda a cadeia do agronegócio.

Eventos Climáticos Extremos: A Nova Realidade do Campo

Os motivos para essa precaução são visíveis e palpáveis. Os chamados eventos climáticos extremos – como secas prolongadas, chuvas torrenciais em curtos períodos e tempestades destrutivas – representam variações imponderáveis que desafiam a produção.

Para produtores e empreendedores rurais, essas intempéries podem significar prejuízos financeiros severos, desesperança e o desperdício de trabalho árduo. É justamente para mitigar esse impacto que o Sicoob oferece diferentes modalidades de seguro, cobrindo uma ampla gama de ocorrências.

Confiança Construída no Olho no Olho e Comprovada em Números

A confiança no seguro do Sicoob é construída na proximidade e confirmada pelos resultados. Nas safras 2024/2025 e 2025/2026, a cooperativa financeira registrou um crescimento superior a 7% no volume de prêmio líquido. No mesmo período, sua participação de mercado saltou de 2,9% para 3,8%.

“Esses resultados nós percebemos nas visitas e no contato contínuo com os produtores. Não somos um banco tradicional; somos parceiros de quem produz alimentos e riqueza. Conversamos, ouvimos e entregamos soluções dentro das necessidades reais do agro”, destaca Fátima Silva, gerente de Agronegócios do Sicoob Três Fronteiras.

O Seguro como Garantia de Sustentabilidade e Crescimento

As propriedades rurais modernas operam com estruturas altamente tecnificadas e processos complexos. A previsibilidade de receita tornou-se uma imposição não apenas para garantir lucratividade, mas também para honrar compromissos financeiros, preservar o patrimônio, reduzir riscos e viabilizar novos investimentos.

“O seguro rural deixou de ser um instrumento de proteção pontual. Hoje, ele é um componente estratégico para preservar a capacidade produtiva, proteger os ativos e garantir a sustentabilidade econômica do negócio a longo prazo”, afirma Francisco Reposse Junior, diretor-comercial e de Canais do Sicoob.

O Diferencial de um Parceiro que Entende o Campo

Como uma instituição financeira cooperativa, o Sicoob se posiciona como um parceiro próximo do produtor. Seu seguro rural é desenhado com essa compreensão, oferecendo coberturas abrangentes que contemplam diversas culturas, sistemas produtivos e perfis de propriedade.

A proteção vai além das lavouras, abrangendo perdas por eventos climáticos adversos, além de seguro para animais, estruturas físicas, benfeitorias, equipamentos e maquinário. O objetivo final é garantir a continuidade do trabalho e a preservação do investimento realizado.

Sicoob Três Fronteiras: Presença Forte no Sul do País

Integrado ao maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil, o Sicoob Três Fronteiras mantém 21 pontos de atendimento no Paraná e no Rio Grande do Sul, sempre de portas abertas para acolher o produtor, ouvir suas demandas e oferecer as melhores soluções em seguro.

No Oeste do Paraná, a cooperativa está presente em Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu. No Rio Grande do Sul, atua em Cachoeirinha, Canoas e Gravataí.

Para mais informações, acompanhe @sicoobtresfronteiras.

(Assessoria)