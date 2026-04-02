Semana Santa no Paraná: turismo em alta e 10 restaurantes para aproveitar em Curitiba

A chegada da Semana Santa promete aquecer significativamente os setores de turismo e alimentação fora do lar em todo o estado. Com a forte tradição do consumo de pratos à base de peixe, especialmente na Sexta-feira Santa, a data se consolida como uma oportunidade estratégica para bares e restaurantes ampliarem o faturamento.

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), os estabelecimentos já estão se preparando para atender ao aumento da demanda esperado para o feriado prolongado, que ocorre entre os dias 3 e 5 de abril.

O impacto econômico além da tradição

Para o presidente da Abrabar, Fábio Aguayo, o período transcende o significado religioso e possui um impacto econômico vital para o estado. Ele ressalta que a data movimenta famílias que viajam, retornam às cidades de origem ou buscam destinos de lazer, mantendo o setor de serviços aquecido em diversas frentes.

A expectativa da entidade é de um crescimento expressivo no fluxo de clientes ao longo de toda a semana, com o pico de movimento concentrado na Sexta-feira Santa e no fim de semana.

Destinos em alta: Curitiba, Litoral e Foz do Iguaçu

O Paraná apresenta um cenário turístico diversificado que favorece a distribuição de renda no feriado. A capital atrai visitantes em busca de cultura e gastronomia, enquanto destinos consolidados internacionalmente, como Foz do Iguaçu, recebem um grande fluxo de turistas do Brasil e do exterior.

O litoral paranaense também se prepara para uma forte movimentação. Cidades como Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná estão entre as rotas mais procuradas. Para dar conta do recado, os empresários dessas regiões estão reforçando suas equipes de atendimento e os estoques, com foco principal nos pratos com frutos do mar.

Além dos grandes centros, as cidades-polo do interior também se beneficiam desse fluxo, o que fortalece o orçamento das empresas locais e impulsiona toda a cadeia do trade turístico regional.

10 restaurantes para aproveitar a Semana Santa em Curitiba

Para orientar o público que passará o feriado na capital paranaense, a Abrabar elaborou uma lista com indicações de estabelecimentos que oferecem cardápios variados, com destaque para peixes, bacalhau e culinária oriental. Confira as opções:

Restaurante Peixe Frito: referência local em frutos do mar e pratos com bacalhau.

referência local em frutos do mar e pratos com bacalhau. Restaurante Peixinho: tradição reconhecida em peixe frito e receitas clássicas.

tradição reconhecida em peixe frito e receitas clássicas. Braseirinho Frutos do Mar & Sushi: combina o melhor dos frutos do mar com a culinária japonesa.

combina o melhor dos frutos do mar com a culinária japonesa. Taberna Lusitana: destaque absoluto no preparo do autêntico bacalhau português.

destaque absoluto no preparo do autêntico bacalhau português. Bacalhau em Casa: espaço especializado nos pratos mais tradicionais da data.

espaço especializado nos pratos mais tradicionais da data. Mercearia do Português: culinária lusitana com forte presença de pescados no menu.

culinária lusitana com forte presença de pescados no menu. Restaurante Ibérico: alta gastronomia ibérica com opções refinadas para o feriado.

alta gastronomia ibérica com opções refinadas para o feriado. Rubiane: ideal para quem busca petiscos e frutos do mar em um ambiente descontraído.

ideal para quem busca petiscos e frutos do mar em um ambiente descontraído. Inori Sushi Experience: oferece uma experiência japonesa sofisticada e moderna.

oferece uma experiência japonesa sofisticada e moderna. Taisho Sushi: opção tradicional e consolidada de culinária japonesa na cidade.

Sugestão de Legenda para Imagem: Vista do Museu Oscar Niemeyer, também conhecido como Museu do Olho, um dos principais ícones do turismo na capital paranaense (Foto: Daniel Castellano/SMCS).