Sexta-feira 13 de muito rock: Zep anuncia “CarnaRock” com Egypcio, vocalista do Tihuana

Evento promete ser a alternativa perfeita para quem quer fugir da folia tradicional e curtir clássicos do rock nacional em Foz do Iguaçu

Para quem prefere o som das guitarras às marchinhas de carnaval, Foz do Iguaçu terá o destino certo no dia 13 de fevereiro. O tradicional CarnaRock do Zep chega com peso total nesta sexta-feira 13, trazendo ao palco uma das vozes mais icônicas do rock brasileiro: Egypcio, vocalista da banda Tihuana.

A noite promete ser histórica para os fãs do gênero na fronteira. Egypcio sobe ao palco acompanhado pela banda Rarpios, garantindo um setlist carregado de energia e sucessos que marcaram época, incluindo os hits que consagraram o Tihuana no cenário nacional, como a trilha do filme “Tropa de Elite”.

Uma alternativa ao Carnaval

O evento se posiciona como a principal opção da agenda cultural da cidade para o público que busca uma alternativa ao carnaval de rua. A combinação da atmosfera única do Zeppelin com a presença de um artista de renome nacional reforça a vocação de Foz do Iguaçu para grandes shows de rock.

A organização alerta que os ingressos são limitados, recomendando que o público garanta a entrada antecipadamente para evitar filas ou lotação máxima da casa.

O evento conta com o apoio de grandes marcas locais, como Acqua Verde, Hotel Continental Inn, Macedônia e Euro Musical, fortalecendo a cena cultural da região.

Serviço

CarnaRock do Zep com Egypcio (Tihuana) + Rarpios

Data: 13 de fevereiro (Sexta-feira)

13 de fevereiro (Sexta-feira) Local: Zeppelin Old Bar (Zep)

Zeppelin Old Bar (Zep) Atrações: Egypcio (Tihuana) e Banda Rarpios

Egypcio (Tihuana) e Banda Rarpios Ingressos: Limitados (consulte os pontos de venda ou redes sociais do Zep)