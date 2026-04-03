Sexta-Feira Santa – Último Dia da Feira do Peixe no Mercado Público Barrageiro: Confira a Programação

A tradicional Feira do Peixe chega ao seu encerramento nesta Sexta-Feira Santa (3). O evento, sediado no Mercado Público Barrageiro, é a oportunidade final para os consumidores garantirem pescado fresco e de qualidade para o feriado, além de oferecer um ambiente de lazer para toda a família.

Gastronomia e Tradição no Feriado

Durante o evento, o público encontra uma ampla variedade de produtos frescos, ideais para o preparo do tradicional almoço de Páscoa. Além da venda de peixes, o espaço conta com opções de gastronomia local, permitindo que os visitantes aproveitem a estrutura do mercado para uma refeição completa.

O funcionamento neste último dia ocorre em horário especial, recebendo o público das 10h às 15h.

Show Sertanejo ao Vivo

Para tornar a experiência de compra ainda mais agradável, a organização preparou uma atração cultural gratuita. A partir das 12h, o palco do mercado recebe a dupla André e Beto.

Os músicos apresentam um repertório focado no sertanejo, garantindo a animação de quem passar pelo local no horário do almoço. A iniciativa busca valorizar a cultura regional e transformar a ida à feira em um momento de confraternização.