Solidariedade na volta às aulas: Sesc e RPC lançam 8ª Campanha do Material Escolar no Paraná

Iniciativa arrecada itens novos e usados em bom estado até o dia 27 de março de 2026; saiba como doar

A educação é o primeiro passo para transformar o futuro, e a solidariedade pode fazer toda a diferença no aprendizado de muitas crianças. O Sesc PR e a RPC deram início à 8ª Campanha do Material Escolar, uma mobilização estadual que visa arrecadar itens básicos para estudantes em situação de vulnerabilidade social.

A campanha convida a população a doar materiais escolares, sejam eles novos ou usados, desde que estejam em boas condições de uso. O objetivo é garantir que alunos de famílias de baixa renda tenham os recursos necessários para acompanhar o ano letivo com dignidade e motivação.

O que pode ser doado?

A lista de itens solicitados é ampla e abrange os materiais mais utilizados no dia a dia escolar. A comunidade pode contribuir com:

Cadernos, lápis e canetas;

Borrachas e apontadores;

Lápis de cor, giz de cera e tinta guache;

Estojos e mochilas;

Papel sulfite;

Livros de literatura.

Prazo e pontos de coleta

As doações podem ser feitas até o dia 27 de março de 2026. Os pontos de coleta estão distribuídos nas unidades do Sesc PR em todo o estado, além de parceiros do projeto.

A iniciativa conta com a realização do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e RPC, além do apoio de sindicatos empresariais do comércio, da Câmara da Mulher Empreendedora e da Anoreg-PR (Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná).

Para mais informações sobre o ponto de coleta mais próximo ou detalhes da campanha, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 0800 643 6346 ou acessar o site oficial www.sescpr.com.br.

Serviço

8ª Campanha do Material Escolar – Sesc e RPC

