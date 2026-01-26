Solidariedade na volta às aulas: Sesc e RPC lançam 8ª Campanha do Material Escolar no Paraná

Iniciativa arrecada itens novos e usados em bom estado até o dia 27 de março de 2026; saiba como doar
A educação é o primeiro passo para transformar o futuro, e a solidariedade pode fazer toda a diferença no aprendizado de muitas crianças. O Sesc PR e a RPC deram início à 8ª Campanha do Material Escolar, uma mobilização estadual que visa arrecadar itens básicos para estudantes em situação de vulnerabilidade social.
A campanha convida a população a doar materiais escolares, sejam eles novos ou usados, desde que estejam em boas condições de uso. O objetivo é garantir que alunos de famílias de baixa renda tenham os recursos necessários para acompanhar o ano letivo com dignidade e motivação.
O que pode ser doado?
A lista de itens solicitados é ampla e abrange os materiais mais utilizados no dia a dia escolar. A comunidade pode contribuir com:
- Cadernos, lápis e canetas;
- Borrachas e apontadores;
- Lápis de cor, giz de cera e tinta guache;
- Estojos e mochilas;
- Papel sulfite;
- Livros de literatura.
Prazo e pontos de coleta
As doações podem ser feitas até o dia 27 de março de 2026. Os pontos de coleta estão distribuídos nas unidades do Sesc PR em todo o estado, além de parceiros do projeto.
A iniciativa conta com a realização do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e RPC, além do apoio de sindicatos empresariais do comércio, da Câmara da Mulher Empreendedora e da Anoreg-PR (Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná).
Para mais informações sobre o ponto de coleta mais próximo ou detalhes da campanha, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 0800 643 6346 ou acessar o site oficial www.sescpr.com.br.
Serviço
8ª Campanha do Material Escolar – Sesc e RPC
- Período de arrecadação: Até 27 de março de 2026
- Itens: Materiais escolares novos ou usados em bom estado
- Onde doar: Unidades do Sesc PR e parceiros credenciados
- Informações: 0800 643 6346