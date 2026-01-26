Search

Solidariedade na volta às aulas: Sesc e RPC lançam 8ª Campanha do Material Escolar no Paraná

Iniciativa arrecada itens novos e usados em bom estado até o dia 27 de março de 2026; saiba como doar

A educação é o primeiro passo para transformar o futuro, e a solidariedade pode fazer toda a diferença no aprendizado de muitas crianças. O Sesc PR e a RPC deram início à 8ª Campanha do Material Escolar, uma mobilização estadual que visa arrecadar itens básicos para estudantes em situação de vulnerabilidade social.

A campanha convida a população a doar materiais escolares, sejam eles novos ou usados, desde que estejam em boas condições de uso. O objetivo é garantir que alunos de famílias de baixa renda tenham os recursos necessários para acompanhar o ano letivo com dignidade e motivação.

O que pode ser doado?

A lista de itens solicitados é ampla e abrange os materiais mais utilizados no dia a dia escolar. A comunidade pode contribuir com:

  • Cadernos, lápis e canetas;
  • Borrachas e apontadores;
  • Lápis de cor, giz de cera e tinta guache;
  • Estojos e mochilas;
  • Papel sulfite;
  • Livros de literatura.

Prazo e pontos de coleta

As doações podem ser feitas até o dia 27 de março de 2026. Os pontos de coleta estão distribuídos nas unidades do Sesc PR em todo o estado, além de parceiros do projeto.

A iniciativa conta com a realização do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e RPC, além do apoio de sindicatos empresariais do comércio, da Câmara da Mulher Empreendedora e da Anoreg-PR (Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná).

Para mais informações sobre o ponto de coleta mais próximo ou detalhes da campanha, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 0800 643 6346 ou acessar o site oficial www.sescpr.com.br.

Serviço

8ª Campanha do Material Escolar – Sesc e RPC

  • Período de arrecadação: Até 27 de março de 2026
  • Itens: Materiais escolares novos ou usados em bom estado
  • Onde doar: Unidades do Sesc PR e parceiros credenciados
  • Informações: 0800 643 6346

 

