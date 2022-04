Turismo de Itaipu amplia atendimento durante o feriadão de Tiradentes

Passeios terão mais horários de quinta-feira (21) a domingo (24) para atender a demanda.

O Complexo Turístico Itaipu (CTI) terá uma programação especial de quinta-feira a domingo, durante o feriado prolongado de Tiradentes – de 21 a 24 de abril. A “Operação Feriado” foi preparada para que os turistas possam aproveitar ao máximo todas as atrações.

No período, o passeio Itaipu Especial terá novas datas e haverá ônibus da Itaipu Panorâmica a cada 15 minutos, a partir das 8h30.

A Itaipu Iluminada vai acontecer na sexta-feira (22) e no sábado (23), a partir das 19h, e o Refúgio Biológico receberá os turistas em todos os dias do feriado, nos horários das 8h30, 9h30, 10, 10h30, 13h30, 14h30, 15h e 15h30.

Para adquirir ingressos e agendar visitas, visite o site www.turismoitaipu.com.br ou entre em contato pelo telefone (45) 3576-7000.

Crianças até 12 anos, idosos, estudantes, doadores de sangue e professores têm direito a meia entrada em todas as atrações.

Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao lago de Itaipu não pagam ingresso, mediante apresentação de documento com nome, que comprove residência, como título de eleitor, contas em geral, entre outros. É necessário fazer reserva pelo telefone (45) 3576-7000 ou WhatsApp (45) 99131-9119. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.

Créditos: Itaipu Binacional.