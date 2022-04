Turismo de Itaipu terá esquema especial para o feriado da Semana Santa

Atrativos atendem em mais horários. Visita especial à usina vai operar no fim de semana.

O Turismo da Itaipu preparou uma operação especial para atendimento dos visitantes ao longo do feriado da Semana Santa, de 13 de abril (quarta) a 17 de abril (domingo). Ao longo dos dias, o Complexo Turístico Itaipu (CTI) irá aumentar os horários disponíveis em seus atrativos.

O público que vier à hidrelétrica também poderá conhecer a usina por dentro, com o atrativo Itaipu Especial, que normalmente opera somente aos finais de semana, mas vai atender de quarta (13) até domingo (17).

O partir de sexta (15), a operação começará a ser reforçada, o passeio Itaipu Panorâmica, carro-chefe dos atrativos turísticos, terá saídas a cada 15 minutos, das 8h30 às 17 horas e será reforçado na sexta-feira. A visita ao Refúgio Biológico vai operar nos seguintes horários: 8h30, 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h30, 15h e 15h30. A iluminação noturna da usina, Itaipu Iluminada, vai ocorrer na sexta (15) e no sábado (16), com saída às 19h.

Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao lago de Itaipu não pagam ingresso, mediante apresentação de documento com nome, que comprove residência, como título de eleitor, contas em geral, entre outros. É necessário fazer reserva pelo telefone (45) 3576-7000 ou WhatsApp (45) 99131-9119. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.

Para mais informações sobre os passeios, valores, agendamentos, consulte o site https://turismoitaipu.com.br/.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.