UNILA abre inscrições para o Chamadão 2026 com vagas em até 20 cursos de graduação

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) anunciou uma nova oportunidade para quem deseja ingressar no ensino superior ainda no primeiro semestre letivo de 2026. O Processo Seletivo Unificado, conhecido como Chamadão, está com inscrições abertas para preencher vagas remanescentes na instituição.

A iniciativa contempla até 20 cursos de graduação que não tiveram suas turmas totalmente preenchidas nos processos regulares. É uma chance estratégica para estudantes que buscam uma formação pública e de qualidade em um ambiente acadêmico internacional.

Quem pode participar da seleção

O processo seletivo é aberto para candidatos brasileiros e estrangeiros que tenham concluído o Ensino Médio até o ano de 2025. As regras de avaliação variam de acordo com a nacionalidade do estudante.

Para os brasileiros, é obrigatório ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em alguma edição entre 2018 e 2025, sem ter zerado a nota da redação. Já os candidatos estrangeiros estão isentos da apresentação da nota do Enem para concorrer às vagas.

Prazos e orientações para inscrição

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 26 de março por meio de formulário eletrônico. A universidade disponibiliza links distintos para brasileiros e estrangeiros, exigindo atenção redobrada no momento do preenchimento dos dados.

Durante o cadastro, o candidato precisa escolher entre a lista geral de cursos ou a lista específica para Música. Aqueles que optarem pela graduação em Música devem cumprir a Prova de Habilidades Específicas, detalhada no item 6 do edital oficial.

Cronograma de resultados e chamada presencial

O resultado preliminar dos aprovados será divulgado no dia 1º de abril, data que também marca a abertura do período para recursos. A lista final de classificados e a relação completa dos cursos com vagas disponíveis serão publicadas no dia 8 de abril.

A etapa decisiva ocorre no dia 11 de abril, com a Chamada Pública Presencial no Auditório do Campus Integração, localizado na Avenida Tancredo Neves. A entrada será permitida das 8h às 9h. O candidato que não comparecer no horário estabelecido será automaticamente desclassificado.

Durante o evento presencial, os presentes serão chamados nominalmente por ordem de classificação, intercalando brasileiros e estrangeiros, para escolherem o curso desejado. É fundamental ter em mãos toda a documentação exigida no edital para conferência imediata.

Atendimento e suporte ao candidato

A leitura completa do edital no Portal de Documentos da UNILA é responsabilidade do candidato. Para esclarecer dúvidas, a instituição disponibiliza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo e-mail selecao.alunos@unila.edu.br ou pelo WhatsApp (45) 3522-9659.