Velejadores de Foz do Iguaçu superam desafios do mar e brilham no Campeonato Brasileiro de Vela

A temporada nacional de vela começou com resultados expressivos para o esporte paranaense. Atletas do projeto ICLI/Velejar é Preciso, de Foz do Iguaçu, representaram o estado no 32º Campeonato Brasileiro de ILCA 6 – Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI). A competição ocorreu no Rio de Janeiro entre os dias 8 e 15 de janeiro de 2026, reunindo a elite da modalidade no país.

A delegação iguaçuense, composta por sete velejadores, protagonizou uma jornada de superação. Habituados às águas doces e mais calmas do Lago de Itaipu, os atletas precisaram adaptar suas técnicas para enfrentar as ondas, a correnteza e os ventos fortes característicos do litoral carioca. O cenário desafiador serviu para comprovar a evolução técnica da equipe no cenário nacional.

Desempenho e superação técnica

O diretor de esportes do Iate Clube Lago de Itaipu (ICLI), Ezequiel de Oliveira, conhecido como Zeki, avaliou a participação como um momento de grande aprendizado. Segundo ele, foram cinco dias de provas intensas em um campeonato de altíssimo nível técnico. Mesmo diante das adversidades naturais do local, a equipe conseguiu conquistar pontos importantes para o ranking.

A adaptação ao ambiente marítimo foi um dos pontos centrais da campanha. O coordenador de vela, Adriano Fiori, destacou a destreza e a qualidade técnica demonstrada pelos jovens, que mantiveram a competitividade mesmo fora de sua “raia” habitual de treinos.

Para o técnico da classe ILCA, Darlei Lopes, o início da competição exigiu um esforço extra de adaptação. Ele explica que, embora a equipe tenha enfrentado dificuldades nos primeiros dias para se ajustar ao mar, houve uma recuperação notável no desempenho ao longo da semana. O evento contou com cerca de 90 velejadores, incluindo nomes olímpicos e internacionais, divididos nas séries Ouro e Prata.

Apoio institucional e parcerias

A participação da equipe de Foz do Iguaçu no evento nacional foi viabilizada por uma rede de apoio sólida. A Itaipu Binacional atua como a principal parceira do projeto, somando forças com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria de Esportes, e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Classificação final dos atletas

O esforço da equipe resultou em diversas posições de pódio, especialmente na Série Prata, consolidando o nome de Foz do Iguaçu na vela nacional. Confira os resultados oficiais dos atletas do ICLI:

Eduardo Batista Nunes 1º lugar Geral Masculino (Série Prata)

Nicoly Sthefany das Chagas 1º lugar Sub-19 Feminino (Série Prata)

Thiago de Paula Camargo 2º lugar Pré-Master Masculino

Lohan Augusto Ferreira de Jesus 3º lugar Sub-19 Masculino (Série Prata)

Lais Santos da Silva 3º lugar Geral Feminino (Série Prata)

Leticia Anahí Meyer Meza 4º lugar Sub-17 Feminino (Série Prata)

Guilherme Tifense Wunsch 5º lugar Sub-19 Masculino (Série Prata)