Visit Iguassu Expande Capacitação Turística no Sul do Brasil com Foco em Negócios

O Visit Iguassu avança com seu calendário estratégico de 2026 para o segmento de lazer. A instituição promove a segunda rodada de workshops de treinamento focados no Destino Iguaçu, voltados exclusivamente para agentes de viagens e operadores de turismo.

As próximas paradas ocorrem na região Sul do país. Florianópolis, em Santa Catarina, recebe o evento no dia 7 de abril. No dia seguinte, 8 de abril, é a vez de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sediar o encontro focado em networking e negócios.

O Encontro das Maravilhas: A Essência da Fronteira

A temática escolhida para as ações deste ano é “Iguaçu: O Encontro das Maravilhas”. O conceito traduz a essência da região, um local onde a natureza exuberante, a cultura de fronteira e a conservação ambiental se conectam de maneira única.

O tema também celebra marcos importantes do turismo local. Ele destaca os 15 anos do Cataratas Day e a importância do Parque Nacional do Iguaçu, inserido na Mata Atlântica, um bioma raro que abriga uma das maiores populações de onças-pintadas do Brasil.

Formato Estratégico para Geração de Negócios

O projeto prevê a realização de 16 workshops ao longo do ano. Cada edição reúne entre 100 e 120 convidados em espaços com infraestrutura completa, como hotéis e centros de eventos, garantindo a melhor experiência para o trade turístico.

A dinâmica começa com uma apresentação institucional do Destino Iguaçu. Em seguida, 16 empresas associadas apresentam seus produtos e serviços. O formato é desenhado para ampliar o conhecimento sobre as novidades da fronteira e estimular conexões comerciais diretas.

Para Wolney Biesdorf, presidente do Visit Iguassu, a iniciativa fortalece a promoção em mercados emissores estratégicos. Ele ressalta que a aproximação com o trade incentiva novos fluxos de visitantes, impulsionando a economia local de forma integrada.

A Força do Trade Local

A comitiva conta com a presença de grandes nomes da hotelaria, atrativos e receptivos de Foz do Iguaçu. Participam da ação empresas de peso como Itaipu Binacional, Grupo Cataratas, Dreams Park Show e Duty Free Shop, além de renomados resorts e hotéis que compõem a forte rede de associados da instituição.

Calendário de Expansão Nacional e Internacional

Após a passagem pelo Sul do Brasil, o Visit Iguassu segue com uma agenda intensa de capacitações. Em maio, o foco será a Argentina, com eventos programados para Córdoba, Mendoza e Buenos Aires.

No mês de junho, a comitiva desembarca no Sudeste e Centro-Oeste brasileiro, passando por Rio de Janeiro, Goiânia e São Paulo. O segundo semestre reserva ações no Paraguai, Chile, Peru e na região Nordeste do Brasil, consolidando a presença do Destino Iguaçu nos principais mercados da América do Sul.