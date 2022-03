Visitação à usina de Itaipu cresce 31% em fevereiro

Dados se referem aos números de visitas turísticas e institucionais nas margens paraguaia e brasileira da binacional.

O número de visitantes que passou pelas duas margens da usina de Itaipu cresceu 32% em fevereiro, comparado ao mesmo período em 2021. No total, foram recebidas 28.434 pessoas nos atrativos nos lados brasileiro e paraguaio da empresa. No ano anterior, esse número foi de 21.574. O balanço inclui visitas turísticas e institucionais, em ambas as margens.

Oferecido pelo Complexo Turístico Itaipu (CTI), no Brasil, o passeio Itaipu Panorâmica foi o mais procurado ao longo do mês, com 16.748 participantes. O retorno do passeio Itaipu Especial quase às vésperas do carnaval, realizado de 26 de fevereiro a 1º de março, e o movimento do feriadão da folia, ajudaram no bom resultado. Somente no carnaval o Complexo Turístico recebeu 7.043 turistas.

Depois de ser duramente afetado pela pandemia da covid-19, a tendência do turismo de Foz é de crescimento. Segundo a Prefeitura de Foz do Iguaçu, em fevereiro a ocupação dos hotéis e pousadas na cidade aumentou mais de 27,5% se comparado ao mesmo mês em 2021. A média de hospedagens foi de 53,5%, diante de 26% em fevereiro do ano passado. Agora, a expectativa recai sobre o feriado da Semana Santa, entre 15 e 17 de abril, historicamente movimentado na região.

Foto: Skytakes/Árvore Filmes.

Créditos: Itaipu Binacional.