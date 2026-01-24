Wonder Park Foz celebra 5 anos de sucesso e inovação no turismo familiar

O Wonder Park Foz atingiu um marco importante nesta sexta-feira, 23 de janeiro. O complexo turístico comemora cinco anos de uma trajetória definida pelo crescimento constante e pela capacidade de inovar no setor de entretenimento. Localizado na Terra das Cataratas, o parque se estabeleceu como uma referência obrigatória para famílias que visitam Foz do Iguaçu em busca de experiências imersivas.

A cidade, mundialmente conhecida por abrigar uma das Sete Maravilhas da Natureza, tem diversificado suas opções de lazer. Nesse cenário, o Wonder Park ganhou destaque ao oferecer atrações que complementam o turismo de natureza com tecnologia e cultura pop, consolidando-se como um dos principais destinos de diversão na região Sul do país.

O começo com a magia do cinema

A história do empreendimento começou em janeiro de 2021, ainda sob a identidade de Movie Cars. A proposta era ousada e única: uma exposição com mais de 50 veículos famosos da cultura pop internacional. Mais do que apenas exibir carros, a atração investiu em cenografia de ponta.

Os visitantes são transportados para dentro dos filmes através de cenários icônicos de Hollywood. A experiência é desenhada para ser imersiva, utilizando cortinas pretas para isolar cada ambiente, além de trilhas sonoras específicas que recriam a atmosfera dos maiores sucessos de bilheteria. É uma viagem nostálgica e mágica que agrada a todas as gerações.

Expansão e novas atrações

O ano de 2022 marcou um ponto de virada estratégico. O local passou a se chamar oficialmente Wonder Park Foz, sinalizando que a experiência iria muito além dos carros de cinema. Foi nesse momento que o complexo inaugurou o Show das Águas, uma atração grandiosa que rapidamente ganhou o carinho do público.

Essa evolução demonstra o compromisso do parque em se manter relevante e atrativo. Ao completar seu quinto aniversário, o Wonder Park Foz celebra não apenas o tempo de existência, mas a aceitação do público e o papel fundamental que desempenha no fortalecimento do turismo de entretenimento em Foz do Iguaçu.