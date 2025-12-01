A Associação de Yoga de Foz do Iguaçu e o Atlantic Café se uniram novamente para oferecer uma experiência deliciosa de conexão, expansão dos sentidos e bem-estar:

Yoga & Café – Rituais da Manhã – 2 a Edição

Domingo, 7 de Dezembro

A partir das 6h45

Atlantic Café – Foz do Iguaçu

Despertar Consciente com uma prática de Yoga matinal aliada a Experiência sensorial , finalizando com um delicioso café da manhã preparado com todo carinho pela chef da casa.

Incluso no valor de R$120:

1h de prática de yoga

Tapete incluso (não precisa levar!)

Café da manhã com itens selecionados e saborosos confira todos os pratos e bebidas no link de inscrição

Inscrições e pagamento via cartão pelo:

Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/2a-edicao-yoga–cafe—rituais-da-manha/3226966

Ou através do PIX:

Chave pix: 45991011502 ( Atlantic Cafe)

Enviar o comprovante pix para o contato: (41) 99261-2808 (Marília)

Garanta seu lugar neste ritual de autocuidado e prazer!