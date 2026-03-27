Yoga Itinerante em Foz do Iguaçu: 3ª edição une bem-estar e solidariedade em prol do CRAM

A Associação de Yoga de Foz do Iguaçu (AYFI) promove a terceira edição do projeto Yoga Itinerante. O encontro acontece na tradicional Feirinha da JK, na Praça da Paz, oferecendo à comunidade uma manhã dedicada à saúde física, mental e à integração social.

Apoio a mulheres vítimas de violência

Nesta edição, a ação solidária é voltada ao Centro de Referência em Atendimento à Mulher Vítima de Violência (CRAM). Este importante equipamento da rede de proteção municipal oferece acolhimento psicológico e social, ajudando mulheres a reconstruírem suas vidas com dignidade e segurança.

Como participar e o que doar

A participação na aula é totalmente gratuita e aberta ao público em geral. Como gesto de apoio, a organização incentiva a doação de produtos de higiene pessoal. Itens como sabonete, creme dental, xampu, condicionador, lenços umedecidos e absorventes serão encaminhados diretamente às mulheres assistidas pelo CRAM.

Democratização e impacto social

O objetivo principal do Yoga Itinerante é democratizar o acesso à prática, levando a atividade para espaços públicos e promovendo o bem-estar coletivo

AYFI – Associação de Yoga de Foz do Iguaçu

. O projeto já possui um histórico de impacto positivo no município. A primeira edição apoiou o CAPS com o projeto Costurando Conversas, enquanto a segunda beneficiou o Lar dos Velhinhos, reforçando a responsabilidade social da Associação.

Serviço: 3ª Edição do Yoga Itinerante

Local: Feirinha da JK (Praça da Paz)

Feirinha da JK (Praça da Paz) Data: 29 de março de 2026

29 de março de 2026 Horário: 9h

9h Entrada: Gratuita

Gratuita Doações sugeridas: Produtos de higiene pessoal

Produtos de higiene pessoal Apoio institucional: Fundação Cultural, CRAM e Secretaria Municipal da Mulher de Foz do Iguaçu

Contatos e Informações

Site: www.ayfi.com.br

www.ayfi.com.br Redes Sociais: @yogafozassociacao e @crampmfi

@yogafozassociacao e @crampmfi Atendimento à Imprensa: Daiana Ribeiro | Telefone: (45) 99802-8838 | E-mails: rudrakshaassociacao@gmail.com e daianaribeiro05@gmail.com