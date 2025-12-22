Urbia+Cataratas Conquista Prêmio ESG por Impulsionar Desenvolvimento Socioeconômico no Parque Nacional do Iguaçu
O Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, conquistou o segundo lugar no Prêmio ESG da Associação Brasileira de ESG. A premiação destaca a estratégia inovadora da Urbia+Cataratas, que prioriza fornecedores locais, gerando um impacto positivo na economia regional.
Impate Regional: 74% dos Produtos do Parque Originam-se Localmente
A iniciativa da Urbia+Cataratas garante que 74% dos itens adquiridos para o parque sejam provenientes dos 14 municípios lindeiros. Essa abordagem fortalece a economia local, criando empregos diretos e indiretos, ampliando a distribuição de renda e valorizando profissionais e empreendedores da região.
Sustentabilidade e Conservação em Harmonia
A estratégia da Urbia+Cataratas demonstra que a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico podem coexistir. Ao reduzir distâncias logísticas e o consumo de combustíveis fósseis, a empresa contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo em que oferece produtos e serviços de maior qualidade aos visitantes.
Reconhecimento como Modelo de Sustentabilidade
O prêmio reforça o Parque Nacional do Iguaçu como referência em gestão responsável e destaca o potencial das unidades de conservação como indutores de desenvolvimento territorial. O modelo da Urbia+Cataratas é replicável para empresas e outras unidades de conservação que buscam integrar impacto social, eficiência econômica e preservação ambiental.
Sobre o Prêmio ESG
Realizado anualmente, o Prêmio ESG é considerado o maior reconhecimento de ESG do Brasil, premiando organizações que apresentam iniciativas inovadoras e sustentáveis.
Informações Adicionais
- Site: cataratasdoiguacu.com.br
- Contato: contato@cataratasdoiguacu.com.br