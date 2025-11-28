30 de novembro: A Banda Mais Bonita da Cidade se apresenta no Mercado Barrageiro

O Mercado Público Barrageiro vai encerrar o Festival Barrageiro em grande estilo. No dia 30 de novembro, o espaço recebe A Banda Mais Bonita da Cidade, um dos grupos musicais mais originais do cenário independente brasileiro, conhecida pela atmosfera afetiva de suas apresentações e por criar experiências musicais que emocionam o público.

Sobre a banda

Criada em Curitiba, A Banda Mais Bonita da Cidade se destacou pela forma diferente de produzir música, misturando poesia, arranjos delicados e uma interpretação que aproxima artista e plateia. O grupo ganhou repercussão nacional com a canção “Oração”, que rapidamente tomou conta das redes sociais, rádios e palcos do país, tornando-se um marco da música brasileira contemporânea.

A estética da banda é marcada pela simplicidade aparente, mas carregada de sentimentos profundos. Suas apresentações têm identidade própria: são íntimas, coletivas, quase confessionais, como se cada pessoa presente fizesse parte de um mesmo coro emocional.

O show no Festival Barrageiro

O show no Mercado Barrageiro marca o encerramento oficial da programação do festival, que celebra o primeiro aniversário do espaço. Durante três dias, o evento reúne gastronomia, artesanato, cultura local, apresentações artísticas e muita música, fortalecendo a identidade de Foz do Iguaçu e aproximando turistas e moradores.

A presença da banda no último dia simboliza o espírito do festival: conexão, pertencimento e celebração. Quem assistir ao show pode esperar um repertório sensível, com canções que falam sobre amor, cotidiano, afeto e tudo aquilo que nos toca de maneira verdadeira.

Assista antes de vir

Para entrar no clima, confira o videoclipe de uma das músicas mais emblemáticas da banda:

A Banda Mais Bonita da Cidade – Oração



Basta alguns segundos para entender por que a banda conquistou o país e segue encantando novos ouvintes por onde passa.

Por que esse show é imperdível

Encerramento oficial do Festival Barrageiro

Experiência musical única e sensível

Repertório que emociona e aproxima o público

Ambiente que celebra cultura, sabores e encontros

Presença de uma das bandas mais queridas da música nacional

Anote no calendário:

30 de novembro

Mercado Público Barrageiro

A Banda Mais Bonita da Cidade ao vivo

Prepare a voz, o coração e venha cantar junto. Este será um daqueles momentos que marcam a história cultural de Foz do Iguaçu.