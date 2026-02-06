ABIH e Polícia Turística reforçam ações de segurança para visitantes em Foz do Iguaçu

Integração com hotéis e novas rotas de patrulhamento

Representantes da ABIH Regional Oeste do Paraná e da Companhia de Atendimento ao Turista da Polícia Militar se reuniram, na segunda-feira (2), para alinhar ações voltadas ao atendimento e à segurança de turistas em Foz do Iguaçu.

O encontro teve como foco o fortalecimento do policiamento turístico e a aproximação com o setor hoteleiro, considerado estratégico para a imagem do destino.

Participaram pela ABIH Oeste Paraná o vice-presidente regional, Carlos Silva, o diretor-administrativo, Richardson Voltolini, e o diretor-executivo, Jeferson Amorim. A Companhia de Atendimento ao Turista foi representada pelo comandante, tenente Gabriel Battesini.

Panorama do policiamento turístico e demandas dos hotéis

Durante a reunião, a Companhia apresentou um panorama geral do policiamento turístico em Foz do Iguaçu, incluindo as diretrizes do novo comando.

Os representantes da rede hoteleira relataram demandas e preocupações dos empreendimentos associados, com destaque para a necessidade de presença constante das equipes policiais nas áreas de hospedagem e atuação preventiva em regiões com maior concentração de turistas.

Canal direto entre hotéis e Polícia Militar

Um dos principais encaminhamentos foi a proposta de criação de um grupo de WhatsApp conectando diretamente hoteleiros e Polícia Militar.

O canal digital será complementar aos telefones de emergência da corporação e terá como objetivos:

• agilizar a comunicação em situações de atenção ou ocorrência;

• estreitar o relacionamento entre rede hoteleira e Polícia Militar;

• ampliar o uso de meios eletrônicos para atendimento rápido e orientações.

Estrutura de viaturas e equipes em Foz do Iguaçu

Atualmente, a Companhia de Atendimento ao Turista conta com oito viaturas, empregadas diariamente em diferentes pontos da cidade.

O efetivo é organizado em dez equipes, distribuídas em dois turnos de serviço. O planejamento operacional é definido a partir de análises semanais, que consideram:

• dias da semana;

• horários de maior movimento;

• demandas específicas de policiamento turístico.

Com base nesses dados, é feita a distribuição das viaturas pelas regiões de maior fluxo de visitantes e pela rede de hospedagem.

Reforço em horários de pico e períodos de alta temporada

Além da escala regular, a Companhia mantém equipes de reforço diariamente, atuando em horários extras. Esses policiais são direcionados para:

• visitas à rede hoteleira;

• ações pontuais de prevenção;

• atendimento a demandas específicas do turismo.

Em períodos de maior fluxo turístico, como férias e feriados prolongados, o horário de funcionamento da Companhia de Atendimento ao Turista é ampliado, garantindo maior cobertura e melhor atendimento aos visitantes em momentos de grande demanda.

Novas rotas de patrulhamento na rede hoteleira

Para aperfeiçoar o patrulhamento, a Companhia solicitou à ABIH uma listagem atualizada dos meios de hospedagem de Foz do Iguaçu.

Com essas informações, serão definidas 12 rotas de patrulhamento, planejadas para abranger toda a estrutura hoteleira da cidade. As rotas serão periódicas, garantindo:

• circulação constante das viaturas nos principais corredores hoteleiros;

• maior sensação de segurança para turistas;

• resposta mais rápida a eventos nas áreas de hospedagem.

Compromisso com diálogo e segurança do destino

Ao final do encontro, o tenente Gabriel Battesini reforçou o compromisso da Companhia de Atendimento ao Turista com o trabalho integrado.

Segundo o comandante, a prioridade é manter o diálogo permanente com o trade turístico para construir, em conjunto, um dos destinos turísticos mais seguros do Brasil.

Para o vice-presidente regional da ABIH Oeste Paraná, Carlos Silva, a aproximação com a Polícia Militar fortalece a confiança no destino Foz do Iguaçu e contribui diretamente para a experiência do visitante.

De acordo com ele, a integração entre a rede hoteleira e o policiamento turístico permite atuar de forma preventiva, qualificar o atendimento e reforçar a imagem de Foz do Iguaçu como um destino organizado e comprometido com a segurança dos turistas.

