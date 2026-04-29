Abrajet-PR marca presença histórica com estande inédito na Expo Turismo Paraná

A Expo Turismo Paraná se prepara para um marco histórico nos dias 7 e 8 de maio, no Viasoft Experience, em Curitiba. Em sua 30ª edição, o principal evento do setor no Sul do Brasil traz uma novidade estratégica: um estande exclusivo da Abrajet-PR (Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo do Paraná).

A iniciativa celebra os 41 anos da entidade e reforça o papel essencial da comunicação especializada no desenvolvimento da cadeia turística. A presença da associação simboliza a união entre quem comercializa os destinos e quem os promove profissionalmente.

Parceria estratégica impulsiona o setor

Geraldo Rocha, presidente da Abav-PR, ressalta que a participação da Abrajet-PR vai além de uma exposição institucional. Segundo ele, este espaço materializa uma aliança de anos entre as entidades, consolidando o protagonismo do jornalismo de turismo dentro da feira.

Com a expectativa de reunir mais de 5 mil participantes e cerca de 120 marcas expositoras, a Expo projeta atrair aproximadamente 2.000 agentes de viagens. O foco central é fomentar novos negócios e atualizar os profissionais sobre as rápidas transformações do mercado global.

O papel técnico do jornalismo nos Conselhos de Turismo

A atuação da Abrajet-PR ultrapassa as redações e editorias de viagem. A entidade ocupa assentos técnicos no Conselho Paranaense de Turismo (Cepatur) e em conselhos municipais de cidades estratégicas como Curitiba, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Toledo.

A presidente da Abrajet-PR, Silvana Canal, destaca que essa presença garante uma visão técnica e voltada à experiência do consumidor final. O olhar do jornalista ajuda a moldar a gestão pública, trazendo a perspectiva de quem vivencia os destinos “na ponta” e conhece as demandas reais dos viajantes.

Espaço de conexão e troca de experiências

O estande da associação na feira servirá como um ponto de encontro para intercâmbio de conhecimento. Os visitantes poderão conferir banners que destacam as belezas naturais e os atrativos do Paraná, além de conversar diretamente com os jornalistas que acompanham o dia a dia do setor.

Nesta edição, a diretoria à frente da Abrajet-PR é composta por Silvana Canal (Presidente), Pierpaolo Nota (Vice-presidente), Lana Seganfredo (Secretária) e Cleucimara Santiago (Tesoureira).

Serviço: Expo Turismo Paraná 2026

Data: 7 de maio (13h às 20h) e 8 de maio (12h às 18h)

7 de maio (13h às 20h) e 8 de maio (12h às 18h) Local: Viasoft Experience

Viasoft Experience Endereço: Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Curitiba, PR

Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Curitiba, PR Informações: www.expoturismoparana.com.br