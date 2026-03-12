ACIFI apresenta demandas prioritárias ao secretário Guto Silva em reunião estratégica

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, participou de uma reunião com empresários e lideranças locais na Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI) na terça-feira, 10 de março. O encontro teve como objetivo apresentar e discutir projetos estratégicos considerados essenciais para o desenvolvimento urbano e econômico do município.

O evento reuniu representantes do setor produtivo, autoridades estaduais e municipais, criando um espaço de diálogo direto sobre investimentos em infraestrutura, logística, saneamento e mobilidade.

Demandas prioritárias para o crescimento de Foz do Iguaçu

O presidente da ACIFI, Danilo Vendruscolo, apresentou ao secretário um conjunto de obras consideradas urgentes e estruturantes para a cidade. As principais reivindicações giram em torno de três eixos centrais.

A primeira demanda trata da solução para o acesso à Região Norte, área impactada pelas recentes mudanças no trevo do Charrua. A segunda prioridade é a execução da trincheira e do retorno de acesso ao novo porto seco, obra fundamental para a logística regional.

O terceiro ponto apresentado foi a retirada da captação de água do Rio Tamanduá para o lago de Itaipu ou Rio Iguaçu. Segundo a associação, essa medida é necessária para destravar a expansão urbana planejada do município.

“Esses são hoje os projetos mais latentes para Foz do Iguaçu. São demandas que chegam constantemente à associação e que precisamos encaminhar para garantir o crescimento da cidade”, afirmou Vendruscolo.

Secretário destaca papel da ACIFI e anuncia andamento de projetos

Guto Silva reconheceu a importância das demandas apresentadas e elogiou o papel da ACIFI como interlocutora entre o setor produtivo e o poder público. Para o secretário, a associação tem sido fundamental para colocar “os problemas da cidade à mesa”.

“Problema bom é problema em cima da mesa. E nisso o papel da Associação Comercial é fundamental. A ACIFI sempre colocou os problemas da cidade à mesa, e isso ajuda o governo estadual a construir soluções e direcionar melhor os investimentos públicos”, destacou Silva.

Ele informou que algumas das reivindicações já estão em processo de execução. O projeto da trincheira de acesso ao novo porto seco está sendo elaborado e poderá ser implementado após a conclusão das etapas técnicas. Já a proposta relacionada à ampliação da captação de água será analisada pela Sanepar.

Investimentos estaduais em andamento na cidade

Durante a reunião, o secretário fez um balanço dos investimentos que o governo estadual, em parceria com as esferas federal e municipal, tem realizado em Foz do Iguaçu.

Entre as obras destacadas estão a ampliação do aeroporto internacional, a duplicação da Rodovia das Cataratas, a construção da Ponte da Integração e da Perimetral Leste, além de diversos investimentos em mobilidade e infraestrutura urbana.

Guto Silva também mencionou a transformação de áreas urbanas vulneráveis, como o bairro Bubas, com intervenções voltadas para saneamento, iluminação pública e urbanização. Outro compromisso mantido pelo governo estadual é a implantação de um novo hospital regional com aproximadamente 300 leitos no município.

Presença de autoridades reforça importância do diálogo

Além do secretário Guto Silva e do presidente Danilo Vendruscolo, participaram do encontro o prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna; o deputado estadual Matheus Vermelho; e o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes.

Em suas intervenções, as autoridades reforçaram a importância da parceria entre os entes governamentais e o setor produtivo para viabilizar obras macrorregionais. O prefeito agradeceu a parceria com o Governo do Estado, que deve resultar em “mais obras macro neste ano”.