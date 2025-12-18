ACIFI celebra meio século de história homenageando empresas pioneiras em Foz do Iguaçu

A Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI) realizou um evento marcante para reconhecer a trajetória de empresas que completaram 50 anos de atuação na cidade. A cerimônia, que reforça a importância do empreendedorismo local, destacou organizações que cresceram junto com o município e se tornaram pilares da economia iguaçuense.

O evento não foi apenas uma celebração do passado, mas um reconhecimento da resiliência e da capacidade de adaptação desses negócios ao longo de cinco décadas de transformações econômicas e sociais na fronteira.

O reconhecimento do legado empresarial

Durante a homenagem, a diretoria da ACIFI enfatizou que essas empresas são testemunhas vivas da evolução de Foz do Iguaçu. Elas atravessaram diferentes ciclos econômicos, desde a construção da Itaipu Binacional até a consolidação da cidade como um dos principais destinos turísticos do mundo.

O presidente da entidade ressaltou que manter uma empresa ativa por 50 anos é um feito extraordinário, especialmente em um cenário de constantes mudanças de mercado. A homenagem serve como inspiração para novos empreendedores que buscam construir um legado duradouro na região.

Empresas homenageadas e seus setores

As empresas celebradas representam diversos setores da economia, demonstrando a diversidade do tecido empresarial de Foz do Iguaçu. Entre os segmentos destacados estão:

Comércio Varejista: Lojas que atendem gerações de famílias iguaçuenses.

Lojas que atendem gerações de famílias iguaçuenses. Prestação de Serviços: Empresas que modernizaram o atendimento e a infraestrutura local.

Empresas que modernizaram o atendimento e a infraestrutura local. Setor Imobiliário e Construção: Organizações fundamentais para o desenvolvimento urbano da cidade.

Cada uma dessas empresas recebeu uma placa comemorativa, simbolizando a gratidão da classe empresarial e da comunidade pelos serviços prestados e pelos empregos gerados ao longo de meio século.

A importância da ACIFI no desenvolvimento local

A iniciativa da ACIFI reforça seu papel como entidade representativa que não apenas defende os interesses da classe empresarial, mas também valoriza a memória corporativa da cidade. Ao celebrar essas histórias de sucesso, a associação fortalece o associativismo e incentiva a continuidade dos negócios familiares e corporativos.

Para o Portal Iguaçu, cobrir eventos como este é fundamental para mostrar a força da nossa economia e o valor de quem constrói a história da nossa cidade dia após dia.

O futuro do empreendedorismo em Foz

Olhando para o futuro, a homenagem serve como um lembrete de que a inovação deve caminhar lado a lado com a tradição. As empresas cinquentenárias de Foz do Iguaçu provam que é possível se reinventar sem perder a essência, servindo de exemplo para as startups e novos negócios que surgem na região da Tríplice Fronteira.