ACIFI elege nova diretoria para gestão 2026–2028 nesta segunda-feira

A Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI) realiza nesta segunda-feira, 16 de março, a eleição de sua nova diretoria para o triênio 2026–2028. O processo, que acontece de forma presencial, representa um momento crucial para o fortalecimento do associativismo na região.

Votação será por aclamação na sede da entidade

A escolha da nova gestão está marcada para as 9h30, na sede da ACIFI. Como uma chapa consensual única foi inscrita, a eleição será conduzida por aclamação, conforme previsto no estatuto da entidade.

A participação dos associados é incentivada, sendo considerada fundamental para legitimar o processo e fortalecer a representatividade da associação. A presença maciça no ato eleitoral valoriza este novo capítulo na história da instituição.

Chapa “União pelo desenvolvimento” assume comando

A chapa que assume o comando da ACIFI leva o nome “União pelo desenvolvimento”. Ela é encabeçada pelo empresário Edmilson Iareski, candidato à presidência da diretoria executiva.

Para a presidência do Conselho Superior, órgão máximo de deliberação, o nome proposto é o do empresário João Batista de Oliveira. A renovação abrange todas as instâncias de governança da associação.

Renovação abrange todas as instâncias de governança

Além da diretoria executiva, a eleição também renovará a composição do Conselho Fiscal e do Conselho Superior. No total, serão aclamados 20 diretores e 82 conselheiros, garantindo uma ampla representação do setor empresarial local.

Este processo reforça a democracia interna da ACIFI, assegurando a alternância periódica nas suas instâncias diretivas, uma prática saudável para qualquer organização.

Momento institucional fortalece o ambiente de negócios

A eleição é vista como mais um momento institucional voltado para a continuidade das ações em defesa do ambiente empresarial e de negócios de Foz do Iguaçu. A transição de gestão visa dar sequência aos projetos em andamento e traçar novas diretrizes para o desenvolvimento econômico regional.

O evento consolida o papel da ACIFI como uma entidade representativa e atuante, comprometida com os interesses de suas empresas associadas.

Local da votação

A assembleia eleitoral acontece na sede da ACIFI, localizada na Rua Padre Montoya, 490, no centro de Foz do Iguaçu.