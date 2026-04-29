Aeroporto de Foz do Iguaçu deve receber 32 mil passageiros no feriado de 1º de maio

O movimento no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu terá um aumento significativo durante o feriado do Dia do Trabalhador. Entre os dias 1º e 4 de maio, a estimativa é que quase 32 mil passageiros circulem pelo terminal, consolidando a Terra das Cataratas como um dos destinos mais procurados do período.

A movimentação representa uma média diária de aproximadamente 8 mil pessoas. Para atender a essa demanda, a malha aérea da região contará com 194 operações de pousos e decolagens em apenas quatro dias.

Recomendações para uma viagem tranquila

Para evitar transtornos durante o fluxo intenso do feriado, a administração aeroportuária reforça a importância do planejamento. Seguir algumas diretrizes básicas pode garantir que o embarque ocorra sem imprevistos.

Antecedência e Documentação no Aeroporto de Foz do Iguaçu

O fluxo elevado de passageiros pode gerar filas maiores nos canais de inspeção. Por isso, a recomendação é chegar ao terminal com duas horas de antecedência para voos nacionais e três horas para destinos internacionais.

Antes de sair de casa, verifique se está com todos os documentos de identificação em mãos. Para viagens ao exterior, certifique-se de que o passaporte e os vistos necessários estão válidos e acessíveis.

Regras de Bagagem e Check-in Digital no Aeroporto de Foz do Iguaçu

A agilidade no embarque também depende da atenção às normas de segurança. É essencial conferir as dimensões permitidas para bagagens de mão e as restrições de transporte para líquidos e objetos cortantes.

Uma estratégia eficaz para economizar tempo é utilizar os canais digitais das companhias aéreas. Realizar o check-in antecipadamente via aplicativo ou site reduz a necessidade de filas nos balcões e facilita o fluxo dentro do aeroporto.