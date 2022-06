Agência de Inovação de Ponta Grossa firma convênio com Parque Tecnológico de Itaipu – Brasil

Parceria tem como objetivo promover o estímulo ao empreendedorismo e a inovação.

Nesta quinta-feira (2), a Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa e Parque Tecnológico de Itaipu – Brasil (PTI-BR) formalizaram convênio para o PTI Conecta Vale dos Trilhos. A assinatura aconteceu em Foz do Iguaçu entre a presidente da Agência de Inovação, Tônia Mansani de Mira, e o diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), general Eduardo Garrido.

Segundo Tônia, através do convênio, o Parque Tecnológico Itaipu será um parceiro da agência para o desenvolvimento de atividades que visem promover o ecossistema de empreendedorismo e inovação local por meio do Espaço de Empreendedorismo de Ponta Grossa. O objetivo, aponta Tônia, será ajudar no desenvolvimento de novas startups, além de oferecer suporte e know-how, conduzindo os alunos a tirarem suas ideias do papel e apresentar instituições de fomento à inovação e negócios. O PTI Conecta Vale dos Trilhos contará com a parceria de universidades e instituições através da governança de educação: Sesi/Senai, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Unisecal, Unicesumar, Unopar, Marista, e, conforme Tônia, está aberto para novas parcerias.

“Iniciamos esta gestão trabalhando intensamente para convergir nossos esforços para a construção de uma Ponta Grossa inteligente. Nesse sentido, foi criada da Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa, elevando a inovação a um novo patamar, transversal a todas as secretárias, e, sendo o nosso vetor de desenvolvimento enquanto política pública. A parceria com o PTI vem contribuir de forma significativa para a construção de uma cidade inteligente, através da disseminação da cultura do Empreendedorismo inovador e assim ter a inovação em nosso DNA”, afirma Tônia.

Segundo ela, neste sentido, o PTI Conecta Vale dos Trilhos marca um novo tempo de muito trabalho junto à governança de educação. “Será um trabalho bastante importante que trará uma entidade que tem expertise em ambiente de inovação como o PTI para contribuir com o nosso ecossistema”, completa.

O diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, destacou a importância da assinatura do Termo de Cooperação entre as instituições e disse que a parceria vem para contribuir com a transformação digital, o desenvolvimento e a inovação no estado do Paraná. “Temos a missão de gerir um ecossistema de inovação, desenvolvendo ciência, tecnologia e negócios como o objetivo maior que é o bem-estar do cidadão, a geração de emprego e renda. Com essa parceria vamos ter a oportunidade de contribuir com Ponta Grossa, levando nossas expertises, seja nas ações já desenvolvidas, soluções do Programa Vila A Inteligente, mas principalmente incentivando potencial dos jovens e universitários para o empreendedorismo”, afirmou.

Saiba mais sobre o Parque Industrial

Ponta Grossa é o maior parque industrial do interior do Paraná, abrangendo mais de 800 indústrias que influenciam diretamente na geração de empresas e empregos. A cidade também detém políticas públicas de inovação tecnológica de democratização e inovação digital de educação e empreendedorismo, e conta com mais de 98 cursos de graduação, sendo 47 em áreas tecnológicas e com número de alunos dentro da área em torno de 9 mil.

Créditos: Eddie Machado/PTI.