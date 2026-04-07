Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu Anuncia 515 Vagas de Emprego

O mercado de trabalho em Foz do Iguaçu está aquecido nesta semana. A Agência do Trabalhador do município atualizou seu quadro de ofertas e anunciou a disponibilidade de 515 oportunidades de emprego com carteira assinada.

As vagas contemplam profissionais de diferentes níveis de escolaridade e experiência. O grande volume de contratações reflete a movimentação econômica da cidade, especialmente nos setores de turismo, comércio e serviços.

Principais Setores com Oportunidades Abertas

Devido à alta rotatividade e ao grande volume, a lista completa abrange dezenas de cargos. Os destaques de contratação incluem áreas fundamentais para a economia local.

Existem vagas para o setor de hotelaria e turismo, como camareiras, garçons, barmans e agentes de viagem. O comércio varejista e o setor de alimentação também buscam atendentes, caixas, açougueiros, padeiros e auxiliares de cozinha.

Além disso, há oportunidades para a construção civil, manutenção predial, serviços gerais, área administrativa e linha de produção industrial.

Como se Candidatar e Documentação Exigida

O serviço de intermediação de mão de obra é totalmente gratuito. Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade para realizar o cadastro, atualizar o currículo e verificar o encaminhamento para as entrevistas.

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 15h30. A agência está localizada na Rua Xavier da Silva, número 834, na região central da cidade.

Para garantir o atendimento e a candidatura imediata, o trabalhador precisa apresentar os seguintes documentos no balcão de recepção:

Carteira de Trabalho física ou digital

Documento de identificação oficial com foto

Comprovante de residência atualizado

Regras Específicas para Homens e Estrangeiros

É fundamental prestar atenção às exigências legais para determinados grupos. Candidatos do sexo masculino precisam apresentar o comprovante de dispensa militar para a liberação do cadastro na maioria das funções.

Para os trabalhadores estrangeiros, a agência exige a apresentação do Registro Nacional Migratório (RNM) válido. O órgão ressalta que protocolos de solicitação do documento não são aceitos para o encaminhamento das vagas.

Dica Importante Antes de Sair de Casa

O quadro de ofertas é dinâmico e sofre alterações constantemente ao longo do dia. Isso ocorre conforme as empresas realizam suas contratações e preenchem os postos abertos.

Por esse motivo, a recomendação oficial é que o candidato entre em contato telefônico antes de se deslocar até o centro da cidade. A confirmação de que a vaga desejada ainda está disponível pode ser feita diretamente pelo número (45) 3545-5450.