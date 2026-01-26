Alerta à população: número do Ambulatório de Saúde Mental de Foz do Iguaçu foi furtado

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta que o número de telefone utilizado pelo Ambulatório de Saúde Mental foi furtado e não está mais sob controle da equipe oficial.

A pessoa que atualmente utiliza o contato não integra o quadro de servidores e não está autorizada a prestar qualquer tipo de informação ou atendimento em nome da unidade.

A orientação é para que a população não atenda ligações, não responda mensagens e não forneça dados pessoais ou informações de saúde caso seja contatada por esse número.

A Secretaria de Saúde informa que um novo telefone oficial será divulgado e reforça que, em caso de dúvidas ou urgências, os cidadãos devem procurar os canais oficiais da Prefeitura ou da Secretaria Municipal de Saúde.