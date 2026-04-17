APEFOZ promove ação “Lago Limpo” no Lago de Itaipu em Foz do Iguaçu

A Associação de Pescadores Esportivos de Foz do Iguaçu (APEFOZ), em parceria com a Secretaria de Esporte, realiza no próximo dia 25 de abril de 2026 a ação ambiental “Lago Limpo”, com foco na preservação do Lago de Itaipu.

A mobilização acontece das 08h às 14h, com ponto de encontro na rampa da APEFOZ, localizada ao lado da Prainha Três Lagoas, em Foz do Iguaçu.

A iniciativa será conduzida por voluntários e membros da APEFOZ, que atuarão na retirada de resíduos das margens do lago. A expectativa é recolher aproximadamente uma caçamba grande de entulho, contribuindo diretamente para a preservação ambiental e proteção das espécies aquáticas.

De acordo com o presidente da APEFOZ, Mauro Borges Rodrigues, a ação reforça o compromisso da entidade com o meio ambiente e a comunidade local:

“Preservar o lago é preservar o sustento e o futuro de todos nós. Cuidar das nossas águas é dever de cada um.”

Além do impacto ambiental positivo, a ação busca conscientizar a população sobre a importância da conservação dos recursos naturais, fundamentais para atividades como a pesca esportiva, o turismo e a qualidade de vida na região.

📍 Local: Rampa da APEFOZ (ao lado da Prainha Três Lagoas)

🗓️ Data: 25/04/2026

⏰ Horário: 08h às 14h

🌐 Mais informações: apefoz.com.br

📸 Imprensa: Veículos de comunicação interessados em cobrir a ação podem entrar em contato com Saulo Marques pelo telefone (45) 98809-5090 para apoio e reserva de embarcação.