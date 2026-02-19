Bloco Amigos da Onça promove “Rugido da Onça: a Ressaca” e mantém o clima de Carnaval em Foz do Iguaçu

Evento reúne comunidade, música e fantasia em uma grande celebração cultural após o Carnaval oficial

O espírito do Carnaval continua vivo em Foz do Iguaçu com a realização do “3º Rugido da Onça: a Ressaca”, promovido pelo Bloco Amigos da Onça. O evento acontece no sábado, 21 de fevereiro, a partir das 16h, na Avenida das Araucárias, reunindo moradores, foliões e famílias em uma grande festa marcada por música, alegria e integração comunitária.

Criado em 2023 por um grupo de amigos apaixonados por música e cultura, o bloco cresceu rapidamente e hoje conta com cerca de 30 integrantes. O grupo mantém ensaios regulares e se consolidou como uma das iniciativas culturais independentes mais representativas do Carnaval local, promovendo encontros que valorizam a convivência e a expressão artística.

Evento fortalece tradição cultural e integração da comunidade

O “Rugido da Onça” já se tornou uma tradição desde sua primeira edição, reunindo participantes em um ambiente descontraído com apresentações musicais, dança e confraternização. Neste ano, o evento ganha o nome de “Ressaca da Onça”, simbolizando a continuidade da festa após o encerramento oficial do Carnaval.

Além da tradicional batucada do bloco, o evento também contará com o Festival de Fantasias Infantis, incentivando a participação das crianças e das famílias. A proposta é criar um ambiente inclusivo, onde o público possa celebrar com criatividade, utilizando fantasias inspiradas em animais ou outros temas livres.

Cultura, identidade e valorização das raízes locais

O nome do bloco carrega forte simbolismo, homenageando a onça-pintada, um dos principais símbolos da biodiversidade do Parque Nacional do Iguaçu. A escolha reforça o compromisso com a valorização cultural e ambiental, conectando a música e a tradição popular à identidade regional.

Desde sua criação, o Bloco Amigos da Onça vem contribuindo para fortalecer o Carnaval de rua em Foz do Iguaçu, participando de eventos importantes da cidade e ampliando o acesso à cultura de forma democrática e participativa.

Evento reforça o crescimento do Carnaval cultural em Foz

A realização do Rugido da Onça reforça o fortalecimento do Carnaval comunitário na cidade, ampliando as opções culturais e incentivando a participação popular. Iniciativas como essa ajudam a consolidar Foz do Iguaçu como um polo cultural ativo, onde tradição, criatividade e identidade caminham juntas.

Mais do que uma festa, o evento representa o espírito coletivo, a valorização da cultura popular e o fortalecimento dos laços entre os moradores, mantendo viva a energia do Carnaval e promovendo a arte como ferramenta de integração social.