Carreta da Alegria chega a Foz do Iguaçu para temporada especial de Natal

A Carreta da Alegria, uma das atrações itinerantes mais queridas do Brasil, desembarca em Foz do Iguaçu para uma temporada especial de Natal entre os dias 4 e 26 de dezembro. O espetáculo promete encantar moradores e turistas com shows de música, dança, efeitos de luz e personagens adorados, criando momentos memoráveis para toda a família.

Personagens que fazem sucesso pelo Brasil

Durante a temporada, os principais personagens da Carreta irão percorrer pontos estratégicos de Foz do Iguaçu, garantindo interação e diversão para todas as idades.

Entre os destaques estão:

• Fofão dançarino

• Homem-Aranha acrobata

• Super Mario carismático

• Mary Happy, a novidade criada em homenagem às meninas, com cabelos coloridos e muita energia

Segundo a CEO da Carreta da Alegria, Maria Antonia Schimaneski:

“É sempre uma alegria enorme levar a Carreta para novas cidades. Foz do Iguaçu recebe uma temporada especial, com muita energia, música e momentos felizes para as famílias.”

40 anos de história e tradição no Sul do Brasil

Com quatro décadas de atuação, a Carreta da Alegria transformou-se de um empreendimento familiar em um fenômeno cultural. Hoje, conta com seis carretas e seis trenzinhos, percorrendo diversas cidades e gerando momentos de diversão e pertencimento.

Só em 2024, o projeto movimentou aproximadamente R$ 5 milhões em faturamento, mantendo um propósito simples e poderoso: levar alegria acessível e fortalecer o espírito comunitário nos locais por onde passa.

“A nossa essência continua a mesma: levar diversão acessível e momentos de alegria para cada cidade por onde passamos”, reforça Maria Antonia Schimaneski, terceira geração à frente do negócio.

Serviço – Carreta da Alegria em Foz do Iguaçu

📍 Local: Saída da Praça da Paz

📅 Data: 04 a 26 de dezembro de 2025

🕒 Horário: diariamente, das 18h às 22h

💰 Ingressos: R$ 25 por pessoa

👶 Crianças até 2 anos: entrada gratuita

♿ PCD e autistas: meia-entrada

💳 Formas de pagamento: Pix, cartão e dinheiro

Sobre a Carreta da Alegria

Presente em dezenas de cidades, a Carreta da Alegria é reconhecida como um dos espetáculos itinerantes mais tradicionais do Sul do Brasil. Com personagens carismáticos, música contagiante e um forte vínculo com o público, o projeto transforma ruas em palcos de celebração, alegria e interação social.