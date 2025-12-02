Carreta da Alegria chega a Foz do Iguaçu para temporada especial de Natal

A Carreta da Alegria, uma das atrações itinerantes mais queridas do Brasil, desembarca em Foz do Iguaçu para uma temporada especial de Natal entre os dias 4 e 26 de dezembro. O espetáculo promete encantar moradores e turistas com shows de música, dança, efeitos de luz e personagens adorados, criando momentos memoráveis para toda a família.
Personagens que fazem sucesso pelo Brasil
Durante a temporada, os principais personagens da Carreta irão percorrer pontos estratégicos de Foz do Iguaçu, garantindo interação e diversão para todas as idades.
Entre os destaques estão:
• Fofão dançarino
• Homem-Aranha acrobata
• Super Mario carismático
• Mary Happy, a novidade criada em homenagem às meninas, com cabelos coloridos e muita energia
Segundo a CEO da Carreta da Alegria, Maria Antonia Schimaneski:
“É sempre uma alegria enorme levar a Carreta para novas cidades. Foz do Iguaçu recebe uma temporada especial, com muita energia, música e momentos felizes para as famílias.”
40 anos de história e tradição no Sul do Brasil
Com quatro décadas de atuação, a Carreta da Alegria transformou-se de um empreendimento familiar em um fenômeno cultural. Hoje, conta com seis carretas e seis trenzinhos, percorrendo diversas cidades e gerando momentos de diversão e pertencimento.
Só em 2024, o projeto movimentou aproximadamente R$ 5 milhões em faturamento, mantendo um propósito simples e poderoso: levar alegria acessível e fortalecer o espírito comunitário nos locais por onde passa.
“A nossa essência continua a mesma: levar diversão acessível e momentos de alegria para cada cidade por onde passamos”, reforça Maria Antonia Schimaneski, terceira geração à frente do negócio.
Serviço – Carreta da Alegria em Foz do Iguaçu
📍 Local: Saída da Praça da Paz
📅 Data: 04 a 26 de dezembro de 2025
🕒 Horário: diariamente, das 18h às 22h
💰 Ingressos: R$ 25 por pessoa
👶 Crianças até 2 anos: entrada gratuita
♿ PCD e autistas: meia-entrada
💳 Formas de pagamento: Pix, cartão e dinheiro
Sobre a Carreta da Alegria
Presente em dezenas de cidades, a Carreta da Alegria é reconhecida como um dos espetáculos itinerantes mais tradicionais do Sul do Brasil. Com personagens carismáticos, música contagiante e um forte vínculo com o público, o projeto transforma ruas em palcos de celebração, alegria e interação social.