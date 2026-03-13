Cataratas do Iguaçu: o cenário de cinema que já conquistou o Oscar

Neste domingo, 15 de março, Hollywood celebra a 98ª edição do The Academy Awards. Enquanto o mundo acompanha os indicados, uma Maravilha Mundial da Natureza já tem seu lugar garantido na história da premiação: as Cataratas do Iguaçu.

O Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade, serviu de cenário e inspiração para diversas produções que não apenas brilharam nas telas, como também levaram para casa a cobiçada estatueta dourada.

Pantera Negra (2018): Wakanda encontra o Iguaçu

O épico da Marvel, vencedor nas categorias de Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Design de Produção e Melhor Figurino, encontrou nas Cataratas a grandiosidade que precisava.

A equipe de produção utilizou as quedas-d’água como referência para criar, através de CGI (imagens geradas por computador), as imponentes Warriors Falls. Este cenário fictício foi palco da decisiva luta pelo trono de Wakanda. A obra também foi indicada a Melhor Filme e Melhores Efeitos Visuais.

Uma Mulher Fantástica (2017): Um sonho em forma de cachoeira

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2018, o drama chileno dirigido por Sebastián Lelio traz as Cataratas como um símbolo de esperança.

No filme, a personagem Marina (Daniela Vega) e seu namorado Orlando (Francisco Reyes) compartilham o sonho de conhecer a maravilha natural. As primeiras cenas do longa já apresentam as quedas-d’água, estabelecendo um tom poético e de desejo que permeia toda a narrativa.

A Missão (1986): Drama histórico em cenário real

Este clássico do cinema, estrelado por Robert de Niro e Jeremy Irons, conquistou o Oscar de Melhor Cenografia em 1987.

O filme, que retrata os conflitos entre jesuítas, colonizadores e povos originários na América do Sul do século XVIII, utilizou o Parque Nacional do Iguaçu como locação principal. A fotografia deslumbrante das Cataratas serviu de pano de fundo para esta produção que recebeu sete indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.

007 Contra o Foguete da Morte (1979): Ação às margens do Iguaçu

Na aventura interpretada por Roger Moore, James Bond enfrenta uma emocionante perseguição pelo rio Iguaçu. O filme foi indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais, com as imponentes quedas-d’água adicionando dramaticidade às cenas de ação.

A sequência, considerada uma das mais memoráveis da franquia, mostra o agente secreto em uma corrida contra o tempo nas águas turbulentas do parque.

Visite este cenário de cinema

Mais do que admirar essas cenas na tela, é possível vivenciar pessoalmente a magnitude que encantou diretores e conquistou a Academia.

O Parque Nacional do Iguaçu está aberto à visitação todos os dias do ano. A melhor experiência começa cedo: às 9h de segunda a sexta, e às 8h30 nos fins de semana e feriados.

Para evitar filas, a recomendação é adquirir o ingresso com antecedência pelo site oficial. O valor do ingresso já inclui acesso a trilhas, passarelas e ciclovia, permitindo que cada visitante encontre seu próprio ritmo de conexão com a natureza.

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com gestão turística da concessionária Urbia+Cataratas, o parque é uma referência global em turismo sustentável.

Em 2025, foi eleito pelo Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best como a principal atração turística do Brasil e da América Latina, consolidando seu status não apenas como cenário de cinema, mas como destino essencial para qualquer amante de natureza e cultura.