Codefoz realiza plenária integrada para debater segurança e mobilidade em Foz do Iguaçu

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu (Codefoz) promove, nesta quinta-feira (26), uma plenária conjunta com sua Câmara Técnica de Segurança Pública. O encontro, que acontece às 16h, será realizado de forma híbrida, com sessão presencial na ACIFI e transmissão online, aberta a lideranças da sociedade civil, gestores públicos, empresários e toda a comunidade.

A pauta central do evento abordará dois temas considerados estratégicos para o desenvolvimento regional: segurança pública e mobilidade urbana. O debate será estruturado em três painéis apresentados por agentes públicos e representantes da sociedade civil, com espaço para deliberações e recebimento de sugestões ao final.

Diálogo para o desenvolvimento regional

O presidente do Codefoz, Marcelo Brito, destaca a importância de reunir os diversos atores envolvidos nestas áreas. “São dois temas essenciais para uma cidade com as características de Foz do Iguaçu. Com esse diálogo, buscamos contribuir com melhorias, unindo forças para resolver demandas e gargalos”, afirma.

A visão é compartilhada pelo coordenador da CT de Segurança do conselho, Sérgio Luís Stinglin de Oliveira, delegado da Polícia Federal. Ele ressalta que a plenária é uma oportunidade para a sociedade civil se informar sobre as ações em andamento no município e participar ativamente, opinando e apresentando demandas. “A segurança pública e a mobilidade urbana são fundamentais para o desenvolvimento econômico da nossa região”, completa.

Programação e expositores confirmados

A abertura do evento ficará a cargo do presidente do Codefoz, Marcelo de Brito, e do secretário do conselho, Jin Bruno Petrycoski, que também ocupa o cargo de secretário municipal de Turismo.

Em seguida, terão lugar os três painéis temáticos:

Painel de Estatísticas: Fernando Portinho, analista da CAPE/SESP, apresentará um comparativo dos dados de segurança pública e mobilidade de Foz do Iguaçu entre 2024 e 2025.

Trabalho Integrado das Forças de Segurança: Josnei Fagundes Marquardt, inspetor de área da Guarda Municipal e secretário-executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), abordará a atuação conjunta das forças de segurança e o papel do GGIM nesse processo.

Mobilidade e Segurança Viária Trinacional: Este painel contará com a participação de Roni Temp, presidente do Codetri, e Maxwel Lucena de Moraes, diretor-superintendente do Foztrans, para discutir os desafios e perspectivas da mobilidade na região das três fronteiras.

Serviço: Plenária Conjunta Codefoz e CT de Segurança

Data: 26 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)

26 de fevereiro de 2026 (quinta-feira) Horário: 16 horas

16 horas Local Presencial: Auditório da ACIFI (Rua Padre Montoya, 490, Centro – CID)

Auditório da ACIFI (Rua Padre Montoya, 490, Centro – CID) Acesso Virtual: Plataforma Zoom (link disponibilizado pelos canais do conselho)

Plataforma Zoom (link disponibilizado pelos canais do conselho) Inscrições: Devem ser realizadas através do formulário online disponível aqui.

O Codefoz é um conselho que reúne representantes do poder público, comércio, turismo, logística, entidades de classe e instituições de ensino. Sua Câmara Técnica de Segurança Pública congrega instituições que atuam em segurança e mobilidade nos âmbitos municipal, estadual e federal.