COJEFI abre inscrições e convida jovens empresários para encontro que fortalece liderança e networking em Foz do Iguaçu

Evento marca entrada de novos membros no núcleo jovem da ACIFI e reforça o protagonismo da nova geração no desenvolvimento empresarial da cidade

O Conselho do Jovem Empreendedor de Foz do Iguaçu (COJEFI) está com inscrições abertas para o 1.º Encontro de Novos Membros de 2026, iniciativa que convida jovens empresários e empreendedores a integrar o núcleo que forma a ACIFI Jovem. O prazo para inscrição segue até sexta-feira, 20 de fevereiro, e o encontro será realizado no dia 23 de fevereiro, às 19h, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI).

O evento representa a porta de entrada para jovens que desejam fortalecer sua atuação no meio empresarial por meio do associativismo, ampliando conexões, desenvolvendo habilidades de liderança e criando novas oportunidades de negócios.

Associativismo impulsiona crescimento e formação de novas lideranças

O COJEFI tem como missão promover o crescimento coletivo e individual dos jovens empresários, estimulando o desenvolvimento de competências estratégicas, inovação e protagonismo dentro do ecossistema empresarial local.

A coordenadora do núcleo, Lohaine Batista, destaca a importância da participação dos jovens no fortalecimento das entidades empresariais. Segundo ela, a presença da nova geração contribui com novas ideias, energia e visão inovadora, essenciais para a evolução do ambiente empreendedor.

Além do networking, o conselho oferece oportunidades de capacitação, participação em projetos e desenvolvimento de habilidades fundamentais para quem deseja crescer no mundo dos negócios e assumir posições de liderança.

Núcleo promove networking, capacitação e oportunidades ao longo do ano

Ao integrar o COJEFI, os participantes passam a ter acesso a uma agenda ativa de eventos e iniciativas voltadas ao crescimento profissional e empresarial. Entre as ações promovidas estão encontros de networking, rodadas de negócios, capacitações, eventos corporativos e projetos sociais.

O núcleo também realiza eventos tradicionais que fortalecem a integração da comunidade empresarial, promovendo conexões estratégicas e incentivando o desenvolvimento sustentável dos negócios locais.

Essa atuação contribui diretamente para o fortalecimento do ambiente empresarial de Foz do Iguaçu, estimulando o empreendedorismo jovem e preparando lideranças mais qualificadas e conscientes.

Encontro apresenta nova coordenação e abre portas para novos empreendedores

O Encontro de Novos Membros também marcará a apresentação da nova coordenação do COJEFI/ACIFI Jovem, reforçando o compromisso com a renovação e o crescimento contínuo do núcleo.

Podem participar jovens entre 18 e 39 anos que tenham interesse em empreender, ampliar sua rede de contatos e participar de um ambiente colaborativo voltado ao desenvolvimento profissional.

A iniciativa reforça o papel do associativismo como ferramenta estratégica para impulsionar negócios, fortalecer o empreendedorismo e preparar a nova geração de líderes empresariais em Foz do Iguaçu.