Como solicitar alertas de desastres da Defesa Civil

A Defesa Civil mantém um sistema nacional de avisos sobre riscos de desastres e eventos adversos. O serviço envia orientações emergenciais para moradores de áreas que podem ser afetadas, garantindo comunicação rápida e confiável em situações de risco.

Quem pode receber os avisos

O acesso é aberto a qualquer cidadão interessado em acompanhar atualizações sobre condições de risco em regiões específicas. O cadastro é simples e pode ser feito pelos canais disponíveis.

Cadastro para receber alertas por SMS

O SMS é o canal mais direto para quem deseja receber avisos imediatos. Para ativar o serviço, basta enviar uma mensagem para o número 40199 com o CEP da área desejada. A confirmação é enviada logo após o envio, e os alertas passam a ser distribuídos automaticamente quando houver risco identificado.

Como receber alertas pelo WhatsApp

Também é possível acompanhar os comunicados pelo WhatsApp. O usuário deve adicionar o número 61 2034-4611 ou acessar o link https://wa.me/556120344611. Depois disso, basta enviar uma mensagem inicial e seguir as orientações exibidas para cadastrar regiões de interesse ou consultar avisos ativos.

Alertas disponíveis no Telegram

No Telegram, o procedimento segue a mesma dinâmica. O usuário deve buscar o contato Defesa Civil Alertas, iniciar a conversa e seguir as instruções do assistente automático para selecionar áreas ou verificar alertas em vigor.

Avisos pela TV por assinatura

Assinantes de TV paga recebem os comunicados automaticamente durante a programação. Esse canal não exige cadastro prévio e exibe os avisos sempre que houver risco relevante na região.

Ativação imediata do serviço

A habilitação ocorre de forma imediata em todos os canais, permitindo que o usuário tenha acesso rápido às informações de segurança.

Última modificação: 15/12/2025