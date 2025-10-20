Comunidade de Foz terá ônibus gratuito para o Festival Iguassu Inova neste sábado (25)

Cinco rotas de transporte gratuito facilitarão o acesso da população ao maior evento de inovação e tecnologia do Sul do Brasil
O Festival Iguassu Inova, um dos maiores encontros de inovação, tecnologia, ciência e sustentabilidade do Sul do Brasil, oferecerá transporte gratuito de ônibus para a comunidade de Foz do Iguaçu neste sábado (25).
Os ônibus farão trajetos a partir de cinco rotas estratégicas — Três Lagoas, Norte/Vila A, Centro, Porto Meira e Morumbi — com embarques e desembarques em escolas e instituições de ensino.
Os itinerários de ida (sentido Itaipu Parquetec – Região Norte) ocorrerão das 14h às 18h20, enquanto os retornos estão programados entre 15h e 22h.
📍 Os mapas com endereços e horários completos estão disponíveis no site oficial da ação:
👉 campanha.itaipuparquetec.org.br/transporte-festival-iguassu-inova-2025
Inovação, educação e sustentabilidade em um só lugar
Realizado de 22 a 25 de outubro no Itaipu Parquetec, o Festival Iguassu Inova conecta estudantes, empreendedores, pesquisadores e o público em geral em uma grande celebração do conhecimento e da criatividade.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site:
👉 www.festivaliguassuinova.com.br
O evento é estruturado em cinco mundos temáticos — Latinoware, FIciências, Sapiens, Summit Tour e Itaipu Parquetec — que reúnem palestras, hackathons, mostras científicas, oficinas, atrações culturais e shows.
Programação de sábado (25)
O último dia do festival promete ser o mais movimentado.
A programação começa às 10h com a premiação da FIciências e dos Hackateens, seguidos por diversas atividades interativas.
Destaques do dia:
-
🧠 Oficinas de grafite com o artista Pas (11h às 17h)
-
♟ Torneio de Xadrez com sete categorias e medalhas para os três primeiros colocados (a partir das 14h)
-
💻 Maratonas de programação e a Maratona Rocket
-
🎶 Show de encerramento com a banda Lagum, às 19h
Confira a programação completa em:
👉 festivaliguassuinova.com.br/programacao
Transporte, estacionamento e acessos
Durante todos os dias do festival, o Itaipu Parquetec contará com estacionamento gratuito para carros particulares.
Veículos de aplicativos e táxis também terão acesso liberado, com embarque e desembarque direto no local de credenciamento.
📍 Serviço
Festival Iguassu Inova 2025
📍 Local: Itaipu Parquetec – Av. Tancredo Neves, 6731, Jardim Itaipu, Foz do Iguaçu
🗓 Data: 22 a 25 de outubro
⏰ Horários:
-
Dias 22 a 24 (quarta a sexta): das 10h às 20h
-
Dia 25 (sábado): das 10h às 22h
🔗 Inscrições gratuitas: festivaliguassuinova.com.br
♟ Inscrições para o torneio de xadrez: clique aqui