A Itaipu Binacional atua como coorganizadora em conferência da ONU sobre combate à corrupção no Catar. Evento reuniu representantes de quase 170 países e destacou boas práticas de governança e integridade institucional.

A Itaipu Binacional participou, entre os dias 15 e 19 de dezembro de 2025, da 11ª Conferência dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CoSP11), realizada em Doha, no Catar.

Considerado o principal fórum internacional dedicado ao enfrentamento da corrupção, o evento reuniu cerca de 2.600 participantes, representantes de quase 170 países e 134 organizações da sociedade civil.

Itaipu coorganiza painel oficial a convite da ONU

Convidada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a Itaipu atuou como coorganizadora de um side event oficial, realizado no dia 18 de dezembro.

O painel, intitulado “Cooperation for Integrity: Oversight Mechanisms Driving Sustainable Change”, debateu mecanismos de supervisão e governança capazes de impulsionar mudanças sustentáveis no combate à corrupção.

A mesa foi moderada pela representante do UNODC Brasil, Sávia Cordeiro-Grossnick, e contou com a participação do chefe da Assessoria de Compliance da Itaipu Binacional, Alexandre Mugnaini, além de Renata Elias Citriniti, da Petrobras, e Munira Ali, da Associação das Autoridades Anticorrupção da África Oriental.

Experiência da Itaipu é apresentada como referência internacional

Durante o painel, Alexandre Mugnaini apresentou cases da Itaipu relacionados aos programas Itaipu Mais que Energia 1 e 2 e aos editais de patrocínio, destacando a importância de processos seletivos transparentes na escolha de parceiros institucionais.

Segundo Mugnaini, essas práticas contribuem diretamente para o cumprimento da missão da empresa, ao promover o desenvolvimento regional, a sustentabilidade e o fortalecimento da confiança pública, além de reforçar a governança corporativa e os padrões anticorrupção da Binacional.

“A experiência que apresentamos demonstrou como processos de seleção transparentes, supervisão centralizada e resultados mensuráveis reforçam a confiança pública e promovem uma governança mais sustentável”, afirmou.

Integridade como pilar das ações socioambientais

De acordo com Mugnaini, o sistema de integridade da Itaipu funciona como pilar estruturante das iniciativas socioambientais da empresa, integrando práticas de compliance, controle social, exigências de conformidade, auditorias internas e externas, além do uso responsável dos recursos destinados a projetos.

Conferência aprova resoluções e debate uso da inteligência artificial

A CoSP11 registrou um número recorde de 117 eventos paralelos e resultou na adoção, por consenso, de 11 resoluções, entre elas a nova fase do Mecanismo de Revisão da Implementação da UNCAC e a Declaração de Doha, que aborda desafios e oportunidades relacionados ao uso da inteligência artificial no combate à corrupção.

A próxima edição da conferência está prevista para 2027, no Uzbequistão.

