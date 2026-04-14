Copa do Mundo 2030 terá jogos na Argentina e no Paraguai e pode impulsionar turismo em Foz do Iguaçu

A Copa do Mundo de 2030 promete entrar para a história com um formato inédito: o torneio será disputado em seis países, distribuídos em três continentes. A decisão da FIFA celebra os 100 anos da primeira edição do mundial e deve gerar impactos diretos no turismo da região da Tríplice Fronteira, especialmente em Foz do Iguaçu.

Formato inédito marca o centenário da Copa

A edição de 2030 terá como sedes principais Espanha, Portugal e Marrocos, que concentrarão a maior parte dos jogos, incluindo fases decisivas.

Como forma de homenagem ao centenário da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930 no Uruguai, a FIFA definiu que três partidas inaugurais simbólicas acontecerão na América do Sul.

Cada um dos seguintes países receberá um jogo:

Uruguai

Argentina

Paraguai

Essas partidas farão parte da fase de grupos e marcam o início oficial das comemorações dentro do torneio.

Onde serão os jogos na América do Sul

Embora a FIFA ainda não tenha confirmado oficialmente todos os detalhes, a tendência é que os jogos aconteçam nas principais cidades e estádios de cada país:

Uruguai : Montevidéu (Estádio Centenário)

: Montevidéu (Estádio Centenário) Argentina : Buenos Aires (Estádio Monumental)

: Buenos Aires (Estádio Monumental) Paraguai: Assunção (Defensores del Chaco ou novo estádio)

Ainda não há confirmação sobre quais seleções disputarão essas partidas.

Foz do Iguaçu pode se tornar base de turistas

A realização de jogos na Argentina e, principalmente, no Paraguai coloca Foz do Iguaçu em uma posição estratégica durante a Copa.

Localizada na Tríplice Fronteira, a cidade brasileira conta com uma das maiores redes hoteleiras do Sul do país, além de estrutura consolidada para receber turistas internacionais.

A expectativa é que muitos torcedores optem por se hospedar em Foz por fatores como:

Melhor oferta de hotéis

Infraestrutura turística completa

Facilidade de deslocamento entre os países

Proximidade com Assunção e cidades argentinas

No caso do Paraguai, a tendência é ainda mais forte, já que a capacidade hoteleira local é menor em comparação com Foz do Iguaçu.

Aeroporto e atrações devem ganhar destaque

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu deve atuar como um dos principais pontos de entrada de turistas na região, com possibilidade de aumento na oferta de voos durante o período do evento.

Além dos jogos, visitantes poderão aproveitar atrações mundialmente conhecidas, como:

Cataratas do Iguaçu

Itaipu Binacional

Compras no Paraguai e na Argentina

Esse movimento transforma a Copa de 2030 em uma oportunidade única para fortalecer a imagem de Foz do Iguaçu como destino turístico global.