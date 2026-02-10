Corrida da Mulher chega à 14ª edição e promete reunir atletas, famílias e comunidade em Foz do Iguaçu

Evento tradicional será realizado no Dia Internacional da Mulher e reforça a integração, saúde e valorização do esporte na fronteira

Foz do Iguaçu se prepara para receber mais uma edição de um dos eventos esportivos mais tradicionais da cidade. A 14ª Corrida e Caminhada da Mulher será realizada no dia 08 de março de 2026, reforçando sua posição como uma das principais celebrações esportivas e sociais do calendário local. A iniciativa une esporte, saúde e integração, reunindo atletas, famílias e participantes de todas as idades.

Com largada marcada para as 7h, no Clube Gresfi, o evento é aberto a toda a comunidade, incluindo homens, mulheres, casais, crianças e pessoas com necessidades especiais. A proposta vai além da competição, promovendo um ambiente de celebração e incentivo à qualidade de vida.

Evento fortalece tradição e incentiva a participação familiar

Ao longo dos anos, a Corrida da Mulher se consolidou como um símbolo de união e valorização do esporte em Foz do Iguaçu. O evento incentiva a participação familiar, com categorias que permitem que casais corram juntos e crianças participem por meio da Corrida Kids, promovendo o contato com o esporte desde cedo.

A programação inclui diferentes modalidades, como a corrida principal de 8 quilômetros, caminhada de 4 quilômetros e categorias especiais que ampliam a inclusão e incentivam a participação coletiva. O trajeto percorre importantes avenidas da cidade, proporcionando uma experiência esportiva e também de integração urbana.

Estrutura completa e ações sustentáveis reforçam qualidade do evento

Além da organização técnica, o evento se destaca pela estrutura oferecida aos participantes e pelo compromisso com ações sustentáveis. Iniciativas voltadas à redução de resíduos e conscientização ambiental fazem parte da proposta, reforçando a responsabilidade social e ambiental do projeto.

Outro destaque é a tradição simbólica da entrega de uma rosa aos participantes que completam o percurso, gesto que reforça o caráter comemorativo e emocional do evento, especialmente por acontecer no Dia Internacional da Mulher.

Esporte impulsiona qualidade de vida e fortalece a comunidade local

A Corrida da Mulher representa muito mais do que uma competição esportiva. O evento contribui diretamente para o incentivo à prática de atividades físicas, ao fortalecimento dos laços comunitários e à promoção de hábitos saudáveis.

Além disso, eventos desse porte movimentam a economia local, atraem participantes de diferentes regiões e reforçam a imagem de Foz do Iguaçu como uma cidade que valoriza o esporte, o bem-estar e a qualidade de vida.

Com expectativa de grande participação, a edição de 2026 reafirma a importância do evento no calendário esportivo da cidade e projeta crescimento contínuo nos próximos anos.